Embracer Group annule la vente de 4A Games et Zen Studios

Après réflexion, Embracer Group a annulé la cession des studios 4A Games et Zen Studios, initialement prévue. Ce changement stratégique permet au groupe de consolider son portefeuille après avoir perçu un paiement pour d'autres actifs de Saber Interactive.

L’éditeur suédois a fait l’acquisition de nombreux studios depuis 2011.

La restructuration d’Embracer Group a entraîné la fermeture de plusieurs studios.

4A Games et Zen Studios resteront finalement dans le giron d’Embracer Group.

Un revirement de situation chez Embracer Group

Embracer Group, l’entreprise suédoise spécialisée dans les jeux vidéo et les médias, a décidé de faire machine arrière. Après avoir annoncé la vente de 4A Games et Zen Studios, elle a finalement décidé de les conserver. Fondée en 2011, Embracer Group a rapidement prospéré, rachetant les droits de propriété intellectuelle de divers éditeurs et studios. Sa croissance a été telle qu’elle est devenue une société cotée en bourse en 2019.

4A Games and Zen Studios are staying within Embracer Group https://t.co/TJv5FlDwAe "4A Games has currently two AAA titles under development that we eagerly await to announce." pic.twitter.com/EHLsrL5Gh0 — Wario64 (@Wario64) September 13, 2024

Une expansion trop rapide ?

La dynamique d’acquisition d’Embracer Group s’est retournée contre elle. La série de rachats a rendu difficile le financement de tous les projets sous son aile. Plusieurs studios ont dû fermer (Deep Silver Volition, Free Radical Design, Onoma), de nombreux employés ont été licenciés et des jeux ont été annulés. Embracer Group a dû se restructurer suite à l’échec d’un accord de plusieurs milliards avec l’Arabie Saoudite. Certaines de ses filiales ont dû être vendues, notamment Gearbox Software à Take-Two Interactive pour 460 millions de dollars.

Une conclusion satisfaisante

Dans un communiqué, Embracer Group a annoncé la rétention de 4A Games et Zen Studios. Initialement inclus dans le deal de vente de Saber Interactive, ces deux studios resteront finalement au sein du groupe. « Nous sommes satisfaits de la conclusion de cette transaction et très heureux de voir les grandes équipes et actifs de 4A Games et Zen Studios rester au sein d’Embracer. Ils seront des éléments essentiels de notre développement continu« , a déclaré Lars Wingefors, co-fondateur et PDG d’Embracer Group.