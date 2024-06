Embracer Group envisage d’intégrer l’IA dans le développement de jeux

Suite à un licenciement de 1500 employés ces douze derniers mois, la compagnie a maintenant décidé de changer de cap.

Tl;dr Embracer Group adopte l’IA dans le développement de jeux.

L’IA optimisera l’expérience de jeu et le processus de développement.

Cette technologie comporte toutefois des risques éthiques.

Embracer voit l’IA comme une opportunité pour les développeurs handicapés.

L’avenir du développement de jeux : l’intelligence artificielle

Face à une industrie du jeu vidéo en perpétuelle évolution, Embracer Group a décidé d’embrasser l’avenir. Selon son rapport annuel, la maison mère de THQ Nordic, Gearbox Entertainment et Crystal Dynamics – Eidos Montreal, entre autres, a décidé d’incorporer l’intelligence artificielle dans son modèle de production de jeux.

Optimiser le développement et l’expérience de jeu grâce à l’IA

“Grâce à l’IA, nous pourrons améliorer significativement le développement de jeux en augmentant l’efficacité des ressources, en ajoutant des comportements intelligents et en optimisant l’expérience de jeu”, a déclaré Embracer dans son rapport. Dans le document, le groupe a notamment mis en avant l’importance de l’IA pour ne pas être laissé pour compte par rapport à d’autres développeurs et éditeurs majeurs tels que EA, Sony, Square Enix ou Ubisoft.

Les défis éthiques de l’IA

Cependant, bien conscient des controverses suscitées par l’utilisation de l’IA, Embracer Group a également souligné que l’adoption de cette technologie n’était pas sans risques. La firme a en effet averti que l’IA “peut produire des résultats non éthiques, biaisés, discriminatoires ou complètement erronés si elle n’est pas correctement formée, instruite ou utilisée pour les objectifs pour lesquels elle a été conçue”.

Une opportunité pour les développeurs avec handicap

Peu de temps après avoir licencié 1 500 employés et annulé le développement de 80 jeux, Embracer a également fait part de son intention de ne pas substituer l’IA aux employés humains. Au contraire, la société estime que l’adoption de l’intelligence artificielle pourrait ouvrir de nouvelles opportunités, notamment pour les développeurs handicapés qui ne peuvent pas utiliser certains équipements de la même manière que les personnes non handicapées. C’est une promesse audacieuse qui laisse entrevoir un avenir où la technologie pourrait servir l’inclusivité et la diversité, tout en soulevant des défis éthiques d’ampleur. Seul l’avenir nous dira si Embracer saura tenir cette promesse.