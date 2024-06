Le Seigneur des Anneaux : les films d’Embracer Group seront focalisés sur le Troisième Âge de la Terre du Milieu

Embracer Group va se concentrer sur le Troisième Âge de la Terre du Milieu pour les nouvelles adaptations cinématographiques du Seigneur des Anneaux, promettant de revisiter les aventures épiques de cette période emblématique de l'œuvre de J. R. R. Tolkien.

Tl;dr Plusieurs films sur Le Seigneur des Anneaux seront proposés par Embracer Group.

Ils exploiteront principalement le Troisième Âge de la Terre du Milieu.

Les films couvriront de nouvelles intrigues, dont la chasse à Gollum.

La possibilité d’adapter des histoires des Premiers et Deuxièmes Âges est envisagée.

Un avenir radieux pour Le Seigneur des Anneaux

Le groupe de jeux vidéo suédois Embracer Group, détenteur des droits d’adaptation de Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, envisage une série de films basés sur l’univers de J. R. R. Tolkien. Parmi ces projets, Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim est attendu pour décembre 2024, suivi de The Hunt for Gollum en 2026.

Un univers riche à explorer

Lars Wingefors, PDG d’Embracer Group, a exprimé dans un rapport de mai 2024 la grande confiance qu’il porte en l’univers de Le Seigneur des Anneaux comme moteur clé pour les décennies à venir. Les partenaires Warner Bros. Discovery et Embracer Group ont une vaste gamme d’histoires à choisir, certaines étant plus attrayantes que d’autres.

Focus sur le Troisième Âge

Les films Le Seigneur des Anneaux de Warner Bros. Discovery sortis jusqu’à présent sont tous situés dans le Troisième Âge de la Terre du Milieu, le plus familier pour le grand public. C’est probablement pour cette raison que les futurs films continueront à explorer cette époque, malgré l’existence de récits passionnants des Premier, Deuxième et Quatrième Âges.

Des opportunités avec les Premier et Deuxième Âges

Certains des travaux les plus profonds, poétiques et significatifs de J. R. R. Tolkien se situent dans les Premier et Deuxième Âges de la Terre du Milieu, racontés dans Le Silmarillion. Cependant, les droits pour adapter Le Silmarillion n’ont jamais été accordés, bien que beaucoup de ses histoires soient couvertes dans les annexes de Le Retour du Roi.