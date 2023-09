Pinball M : le flipper pour les fans d’horreur

Zen Studios dévoile Pinball M.

En plus de cinq plateaux terrifiants inspirés par des propriétés intellectuelles de renommée mondiale, dont Chucky’s Killer Pinball en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, Dead by Daylight Pinball en collaboration avec Behaviour Interactive, et Wrath of the Elder Gods Director’s Cut de Zen, Pinball M de Zen Studios introduira la nouvelle fonction Play Corner dans le menu des plateaux, qui plonge les joueurs dans un environnement en 3D dont le thème correspond au design de chaque plateau inspiré par l’horreur, avec des options de personnalisation particulièrement amusantes qui font de chaque Play Corner un lieu unique. Les joueurs auront ainsi la possibilité créer leur propre espace d’horreur dans le jeu grâce à des éléments décoratifs sinistres qu’ils peuvent gagner en jouant.

Un trailer pour Pinball M

Mel Kirk, directeur de l’exploitation chez Zen Studios, a déclaré :

Au fil des ans, nous avons voulu explorer de nombreux thèmes matures sur nos tables de flipper. Pinball M nous permet d’exploiter pleinement les sources classées M et de créer des expériences de flipper authentiques basées sur nos thèmes horrifiques et irrévérencieux préférés.

Pinball M sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store/Steam).