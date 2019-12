Elon Musk laisse entendre que Disney+ pourrait arriver dans les Tesla

Elon Musk est très présent sur Twitter. Cela sert, et dessert, ses sociétés. Nous en avons eu plusieurs exemples ses dernières années. Cela permet notamment d'avoir une idée des nouveautés à venir. C'est ainsi que l'on sait que Disney+ pourrait arriver dans les Tesla.

Cet Été, Elon Musk, PDG de Tesla, laissait entendre que les plates-formes de streaming vidéo que sont Netflix et YouTube pourraient arriver bientôt dans les véhicules Tesla. Étant donné qu’il est déjà possible de jouer à des jeux vidéo via le système de divertissement intégré dans les voitures de la marque, il n’est pas illogique d’imaginer pouvoir profiter de ses films et séries TV préférées en streaming. Aujourd’hui, c’est Disney+ qui est explicitement mentionné par Elon Musk.

Disney+ dans les voitures Tesla ?

Disney+ est le petit dernier sur le marché du streaming vidéo. Tesla a-t-il l’intention d’en faire profiter ses clients ? Il semblerait en tout cas que Elon Musk soit de cet avis. Lorsqu’un twitto lui demande si Disney+ sera ou non un jour disponible dans les voitures Tesla, le milliardaire répond tout de go “bientôt”. Et de s’arrêter là. Pas de date précise quant à la disponibilité de la fonctionnalité. Il faudra donc patienter pour avoir davantage d’informations. Et cela pourrait prendre un certain temps connaissant la manière de faire d’Elon Musk sur Twitter.

Elon Musk annonce la disponibilité de la fonctionnalité pour “bientôt”

Cela étant dit, on pourrait s’interroger de l’intérêt véritable d’inclure ce genre de fonction dans une voiture. Certes, on peut compter sur Tesla pour mettre en place des mesures de sécurité pour limiter au maximum les distractions – comme c’est déjà le cas avec les jeux vidéo, en empêchant leur lancement lorsque le véhicule est en mouvement – mais cela mènera fatalement à de la distraction. Mais cela montre bien l’évolution en matière de design dans l’habitacle de nos véhicules ces dernières années. Aujourd’hui, les voitures sont bien plus connectées, certaines disposent même de leur propre connectivité mobile. Toujours est-il que si vous êtes propriétaire d’un véhicule Tesla, peut-être pourrez-vous bientôt profiter de Disney+ directement dans votre voiture.