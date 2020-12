Elon Musk confirme avoir tenté de vendre Tesla à Apple

Tesla et Apple ont des approches assez similaires en termes de conception de produits. L'un fait des voitures, l'autre est dans l'informatique mais il se murmure qu'il pourrait arriver sur le marché automobile...

Depuis toujours, Apple a eu sa propre approche de la conception de produit, avec des lignes directrices très personnelles, conduisant toujours vers des produits très épurés, très simples du point de vue de l’utilisateur, ultra-modernes et performants. Une ligne de conduite que semble suivre finalement le constructeur automobile Tesla…

Elon Musk révèle avoir voulu vendre Tesla à Apple

Il se murmure depuis quelque temps qu’Apple travaillerait sur la fabrication de sa propre voiture. La production pourrait même être lancée d’ici 4 à 5 ans. Voilà qui serait un énorme pari pour une entreprise qui n’a jamais fabriqué de voiture auparavant, et ce même si l’on s’appelle Apple. Toujours est-il que la firme de Cupertino aurait pu se simplifier considérablement la vie. On apprend en effet que Elon Musk, le PDG de Tesla, avait tenté de vendre son entreprise à Apple.

Selon la biographie de l’homme en question, il y a quelques années, Elon Musk avait pris contact avec Apple pour tenter de vendre son entreprise à la marque à la pomme. Le montant demandé était, selon ses dires, d’un dixième de sa valeur actuelle. Cela étant dit, il semblerait que Tim Cook, patron d’Apple, n’était pas intéressé du tout, il ne serait même pas déplacé au rendez-vous. Et aujourd’hui, avec les rumeurs qui circulent, on se dit que, finalement, il n’aurait pas été vain d’y prêter attention.

mais Tim Cook n’avait même pas daigné se déplacer au rendez-vous

Après tout, Tesla dispose de tout le savoir-faire en ce qui concerne la fabrication de voitures ainsi que des usines et des équipes nécessaires pour ce faire. Qui plus est, le design de la marque pourrait tout à fait convenir à Apple. Difficile de savoir pourquoi la firme de Cupertino ne semble pas avoir pris le temps de la réflexion quant à une telle acquisition. Peut-être le géant américain n’était-il pas certain, à l’époque, de ses projets quant à l’automobile ou peut-être s’est-il dit qu’il serait moins onéreux de tout faire lui-même.

Le livre nous apprend aussi qu’Elon Musk et Larry Page, de Alphabet – la maison-mère de Google – avait un accord dans lequel il était dit qu’Alphabet pourrait acquérir Tesla, mais cet accord est semble-t-il tombé à l’eau. Il aurait en tous les cas était très intéressant de voir Tesla racheté par Apple. Cela n’arrivera désormais probablement jamais…