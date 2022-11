Élite : une nouvelle promo pour la saison 7 en 2023

Le thriller dramatique espagnole va revenir l'année prochaine avec de nouveaux visages, mais également une star des anciennes saisons d'Élite.

Des personnages inédits incarnés par Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi (Sonia), Fernando Lindez, Alejandro Albarracin, Ivan Mendes et Maribel Verdu franchiront prochainement les portes du lycée fictif Las Encinas pour la saison 7 de la série télévisée Élite dont le tournage a commencé depuis maintenant quelques semaines. Bien qu’il ne soit pas présent dans la sixième saison, Omar Ayuso reprendra son rôle d’Omar Shanaa. A noter que Valentina Zenere (Isadora), André Lamoglia (Ivan), Carmen Arrufat (Sara), Alex Pastrana (Raul), Alvaro de Juana (Didac), Ander Puig (Nico) et Ana Bokesa (Rocio) seront encore de la partie.

hay nuevas caras en #Élite7 👀 ojo a las sorpresas. meet the new faces joining #Elite7 👀 watch out for a surprise. pic.twitter.com/nrDiwwAzhe — EliteNetflix (@EliteNetflix) October 25, 2022

Élite relance son histoire avec de nouveaux rebondissements

Après la mort de Samuel et l’arrestation de Benjamin dans le dernier épisode de la saison 5, les frères Ari, Patrick et Mencia sont contraints de retourner à Las Encinas pour leur dernière année dans la saison 6. Ils sont accueillis par de nouveaux étudiants. Ivan et Patrick essaient de gérer leur relation après la mort violente de Cruz, tandis qu’Isadora se bat pour obtenir la justice qu’elle mérite.

Créé et écrit par Carlos Montero et Dario Madrona, Élite explore des concepts et des thèmes associés aux drames pour adolescents, mais présente également des questions plus progressistes et d’autres côtés de ses clichés. Parmi ceux-ci figurent de nombreux thèmes sexuels variés. Sur le plan structurel, la série utilise une intrigue en flash-forward qui comporte un élément de mystère, chaque saison se déroulant sur deux lignes temporelles.