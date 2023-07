Élite est encore renouvelée par Netflix

Alors que la saison 7 n'est pas encore diffusée, la plateforme de streaming Netflix commande une saison 8 de la série télévisée Élite.

Après le retour d’Omar dans la septième saison, la comédienne espagnole Mina el Hammani va également retrouver le chemin de Las Encinas dans la peau de Nadia pour la huitième saison de la série télévisée Élite. Celle-ci ne devrait pas recroiser le chemin de Guzmán, son ancien petit ami. A la fin de la troisième saison, Nadia avait déménagé à New York pour passer à l’université. Sa relation à distance tourne rapidement au vinaigre dans Élite Short Stories, ce qui conduit à une rupture entre les deux personnages dès le début de la quatrième saison. A la fin de cette même saison, Guzmán décide de quitter Las Encinas avec son ami Ander.

se comenta en los pasillos de Las Encinas y venimos a confirmarlo: habrá octava temporada de #ÉliteNetflix pic.twitter.com/5PGlXFtW9O — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 19, 2023

Le tournage de la saison 8 d’Élite débutera en août prochain. A noter que les nouvelles têtes Ane Rot (Killer Book Club) et Nuno Gallego (UPA Next) viendront enrichir le casting avec Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Álex Pastrana, André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou et Manu Ríos ainsi que Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin et Maribel Verdu.

Élite, la “teen série” à succès de Netflix

Créée par Carlos Montero et Jaime Vaca, Elite est diffusée depuis 2018 et se déroule dans un lycée fictif. La série télévisée tourne à ses débuts autour des relations entre trois étudiants de la classe ouvrière inscrits à l’école d’élite grâce à un programme de bourses d’études et leurs camarades de classe riches puis s’intéresse par la suite à d’autres étudiants avec différents problèmes.