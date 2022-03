Elemental Games : un nouveau studio spécialisé dans les jeux en monde ouvert

Les fondateurs d'Avalanche Studios annoncent la création d'Elemental Games avec de nombreux vétérans de l'industrie vidéoludique.

Le studio indépendant Elemental Games, basé à Stockholm, en Suède, a été créé dans le courant de l’été avec une équipe de dix développeurs, parmi lesquels Linus Blomberg et Viktor Blomberg, partenaires fondateurs d’Avalanche Studios, ainsi qu’Oskar Blomberg, Kristofer “Loffan” Labedzki, Robert Krupa, Martin “Kritan” Bergquist, Christian Nilsendahl, Emil “Humus” Persson, Andreas Tillema et Tobias Ekholm. Tous ont travaillé chez Avalanche Studios à un moment ou à un autre, mais certains ont également travaillé plus récemment chez EA DICE, Ubisoft et Epic Games.

“Nous continuerons à faire évoluer le gameplay systémique et le genre du monde ouvert en utilisant toutes les connaissances que nous avons acquises grâce à Just Cause, Mad Max, Rage 2 et d’autres jeux Avalanche Studios“, a déclaré Linus Blomberg à propos du mandat d’Elemental. “Dans cet environnement, il est difficile de faire du développement exploratoire et d’être innovant, ainsi que de faire progresser le média dans des domaines tels que les stéréotypes de genre et la romantisation de la violence.”

L’indépendance est la priorité d’Elemental Games

Elemental Games a mis un point d’honneur à être une société privée, car ses développeurs semblaient être frustrés d’essayer de travailler dans des sociétés cotées en bourse où les investisseurs se concentrent sur les performances financières à court terme. Pour créer des expériences en monde ouvert de haute qualité, tout en restant indépendant, créativement et financièrement, la petite équipe de développement travaille activement sur le création d’un moteur graphique propriétaire.