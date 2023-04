Electronic Arts refuse de financer Alice Asylum

Alice Asylum ne verra jamais le jour.

Malgré la passion débordante de Mysterious Studios, une bible graphique de 414 pages et l’annonce d’une collaboration avec Virtuos, Electronic Arts n’a pas été convaincu de mettre 50 millions de dollars sur la table pour lancer le développement d’Alice Asylum :

A noter que l’éditeur américain Electronic Arts avait à l’origine contacté American McGee en 2018 pour préparer un nouveau jeu Alice… Cruel destin pour une licence qui ne peut pas revenir dans les mains de son créateur.

Suite à l’annulation d’Alice Asylum et une perte de motivation, American McGee a décidé de se retirer du milieu vidéoludique pour se consacrer à son business familial :

J’ai atteint un point de rupture avec Alice et avec la production de jeux en général. Je n’ai plus d’idées ni d’énergie à consacrer à la réalisation d’un nouveau jeu Alice. Je n’ai pas non plus d’intérêt à poursuivre de nouvelles idées de jeu dans le contexte de l’environnement actuel du développement de jeux. Cela nous ramène à la déclaration que j’ai faite il y a plusieurs années et qui a incité EA à me contacter pour me demander si je voulais envisager la création d’un nouveau jeu Alice… Je n’ai aucun contrôle sur la propriété intellectuelle d’Alice et je n’ai pas la possibilité de créer un nouveau jeu. Ce contrôle et cette capacité reviennent entièrement à EA. Si quelqu’un parvient à convaincre EA de créer Asylum, je tiens à préciser qu’à partir de maintenant, je n’ai aucune envie d’être impliqué dans ce jeu ou dans tout autre développement lié à Alice. Mon implication dans Alice est également terminée.