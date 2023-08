Electronic Arts prépare la fermeture des serveurs de Crysis 3, Dante’s Inferno et Dead Space 2

Les services en ligne de Crysis 3, Dante's Inferno et Dead Space 2 ne seront plus accessibles d'ici à la fin de l'année.

Après avoir annoncé en mars dernier la retrait de la vente en ligne de Battlefield 1943, Battlefield : Bad Company et Battlefield : Bad Company 2, l’éditeur américain Electronic Arts continue de faire le ménage dans ses serveurs et annonce l’arrêt des services en ligne de Dante’s Inferno, Crysis 3 et Dead Space 2.

Le mode multijoueur de Crysis 3 sur PS3, Xbox 360 et PC deviendra injouable à partir du 7 septembre prochain

Le mode coopératif en ligne de Dante’s Inferno sur PS3 et Xbox 360 deviendra injouable à partir du 8 septembre prochain

Le mode Outbreak de Dead Space 2 sur PS3, Xbox 360 et PC deviendra injouable à partir du 8 septembre prochain

La fin des serveurs pour trois jeux de l’ère “PS360”

Crysis 3 – sorti en 2013

L’avenir du monde repose entre vos mains. Des ennemis anciens et nouveaux menacent la paix que vous avez établie 24 ans plus tôt. Votre quête de l’Alpha Ceph continue, mais vous allez devoir également révéler la vérité qui se cache derrière la corporation C.E.L.L. Ce ne sera pas simple, mais votre nanocombinaison vous aidera à atteindre la victoire. Mettez au point une attaque furtive afin d’éliminer l’ennemi en toute discrétion ou utilisez la force brute pour l’anéantir. Il n’y a pas de mauvaise façon de sauver le monde.

Dead Space 2 – sorti en 2011

Vous incarnez Isaac Clarke, l’ingénieur système de Dead Space, se réveillant d’un coma sur une immense ville spatiale connue sous le nom de “La Méduse”, le seul survivant d’une terrible infection extraterrestre se retrouve confronté à un nouveau cauchemar sans fin. Luttant contre la folie, traqué par le gouvernement et hanté par la vision de sa fiancée morte, Isaac fera tout pour sauver sa peau et repousser l’assaut massif. Armé d’un arsenal d’outils pour démembrer les Necromorphs et plus déterminé que jamais, l’ingénieur se prépare pour la terreur spatiale.

Dante’s Inferno – sorti en 2010