Electronic Arts : Criterion Game fusionne avec Codemasters Cheshire

Les équipes de Guildford et Cheshire au Royaume-Uni vont travailler main dans la main sur le nouvel opus de la licence Need for Speed, dont la sortie est attendue entre octobre et décembre prochain.

Criterion Games regroupera désormais à la fois l’équipe originale de Guildford et les développeurs de Codemasters Cheshire (composé de nombreux vétérans de feu Evolution Studios, les créateurs de MotorStorm et Driveclub) qui dépendront tous deux du vice-président et directeur général Matt Webster. Pendant ce temps, Codemasters Birmingham continue de travailler sur la franchise Formula 1. Dès l’année prochaine, les licences DiRT et DiRT Rally seront abandonnées au profit des jeux WRC.

Criterion Games is now two studios operating as one after EA integrates Codemasters Cheshire teamhttps://t.co/3EFup68Mmm — GamesIndustry (@GIBiz) May 12, 2022

“Cette opération est une étape importante dans le partenariat étroit que les deux studios ont développé au cours des derniers mois“, a déclaré un porte-parole d’Electronic Arts. “Partageant des valeurs communes et des cultures similaires, nous sommes fermement convaincus que l’unification de l’énorme richesse d’expérience des deux équipes nous aidera à offrir les meilleures expériences de simulation de course possibles à nos joueurs.“