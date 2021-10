Elden Ring : report d’un mois et test en réseau fermé

La date de sortie d'Elden Ring est repoussée à la demande de FromSoftware.

Attendu à l’origine pour le 21 janvier 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Elden Ring sortira finalement le 25 février 2022, soit le même mois que que Horizon Forbidden West, le nouveau Saint Row ou encore l’extension The Witch Queen de Destiny 2 : “La profondeur et la liberté stratégique du jeu ont dépassé les attentes initiales. Nous vous remercions de votre confiance et de votre patience. Nous sommes impatients de vous voir découvrir l’Entre-terre lors du test en réseau fermé.”

Le scénario d’Elden Ring écrit par les plumes de George R. R. Martin et Hidetaka Miyazaki se précise : “L’Ordre d’or a été anéanti. Levez-vous, Sans-éclat, et puisse la grâce guider vos pas. Brandissez la puissance du Cercle d’Elden. Devenez Seigneur de l’Entre-terre. Dans l’Entre-terre où règne la reine Marika l’Éternelle, le Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé. Les descendants de Marika, tous des demi-dieux, revendiquèrent les éclats du Cercle d’Elden, également appelés runes majeures. Ainsi débuta l’Éclatement, une guerre émanant de la folie provoquée par leur puissance fraîchement acquise. Une guerre qui sonna le renoncement de la Volonté suprême. Ainsi viendra l’heure des Sans-éclat, eux à qui se refusa jadis la grâce dorée, et qui furent exilés de l’Entre-terre. Vous qui avez péri et qui pourtant vivez, cheminez vers l’Entre-terre, par-delà la Mer de brume, pour vous tenir devant le Cercle d’Elden. Et ainsi en devenir Seigneur.”

Un test en réseau fermé pour Elden Ring

Bandai Namco annonce que le test en réseau fermé d’Elden Ring est un test préalable à la sortie commerciale de la nouvelle licence du studio FromSoftware. L’objectif de ce test gratuit sera d’améliorer la qualité du produit final. Les serveurs seront ouverts en cinq sessions durant le mois de novembre :