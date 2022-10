El Muerto : le réalisateur Jonas Cuaron est aux commandes

Sony Pictures Entertainment fait appel à Jonas Cuaron pour réaliser El Muerto.

Jonas Cuaron (Gravity, Domingo, Desierto, Hombre), le fils du célèbre Alfonso Cuaron, sera en charge de la réalisation du long-métrage El Muerto pour le Sony’s Spider-Man Universe de Sony Pictures Entertainment, avec l’artiste portoricain Bad Bunny, également connu sous le nom de Benito Antonio Martinez Ocasio. Parallèlement à cela, Gareth Dunnet-Alcocer (Contrapelo, Miss Bala, Blue Beetle) s’occupe du scénario alors que le projet est encore au stade préliminaire du développement.

El Muerto est le premier personnage latino à figurer à la tête d’un film estampillé Marvel. Le personnage est également connu sous le nom de Juan Carlos Estrada Sanchez, le fils d’un luchador qui se retrouve à hériter du pouvoir ancestral du El Muerto d’origine, à savoir la force et le masque d’un lutteur surpuissant. L’anti-héros est apparu dans une bande dessinée de Spider-Man au cours de laquelle le lutteur luchador assistait à un événement caritatif organisé par J. Jonah Jameson où celui-ci espérait qu’El Muerto battrait Spider-Man et le démasquerait sur le ring.

El Muerto de Sony Pictures Entertainment a trouvé son réalisateur

Prévu pour le 12 janvier 2024, El Muerto fait partie d’une série de films basés sur des personnages Marvel que Sony développe avec des degrés divers de connexion à l’univers principal de Spider-Man. Les prochains films de l’univers Marvel de Sony Pictures Entertainment sont Kraven the Hunter de J.C. Chandor, avec Aaron Taylor Johnson, qui sortira au cinéma le 6 octobre 2023, et Madame Web de SJ Clarkson, avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney, qui sortira le 16 février 2024.