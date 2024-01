Echo : la première série du MCU classée R pour ses nombreuses scènes sanglantes et brutales

La série Echo de Marvel se distingue par son statut unique en tant que première série en streaming classée R pour l'univers cinématographique Marvel, grâce à une série de scènes brutales et sanglantes. Quelle sera la prochaine étape pour l'univers Marvel ?

C’est une première pour le Marvel Cinematic Universe (MCU) : sa série de streaming Echo, avec Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez et Vincent D’onofrio dans celui de Kingpin, est classée R-rated, du fait de ses scènes brutales et sanglantes.

Maya Lopez, alias Echo, doit assumer l’héritage de sa famille tout en rejetant celui plus sombre qui lui a été imposé par Wilson Fisk, autrefois considéré comme son oncle. Elle utilise ses compétences mortelles combinées à la rage brutale de Kingpin pour se démarquer.

La série Echo comprend une multitude de scènes choquantes. Au cours des cinq épisodes, Maya et Fisk se retrouvent engagés dans une rivalité amère. La série revient également sur le passé de Maya, lorsqu’elle était l’un des agents de Kingpin avant les événements de Hawkeye, où elle découvre que Fisk est responsable de la mort de son père.

La série se termine sur une note sombre. Après avoir appris que Fisk a tué son père, Maya quitte New York pour l’Oklahoma, où elle endure une blessure par balle ouverte qui ne cesse de saigner. C’est une preuve supplémentaire de la noirceur de la vie de Maya, qui a grandi dans la violence et la douleur.

On en pense quoi ?

Marvel’s Echo est une série fascinante qui pousse les limites du MCU en termes de violence et de brutalité. Elle explore les thèmes de l’héritage familial et de la rédemption d’une manière crue et sans compromis. Bien qu’elle puisse choquer certains spectateurs, elle offre une perspective rafraîchissante et nécessaire sur les personnages de l’univers Marvel.