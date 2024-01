Echo Saison 1 : Les éléments clés des précédents films et séries MCU à connaître

Le lancement proche de Marvel Echo nécessite un récapitulatif. Il est important de connaître ces aspects clés de Maya Lopez, Daredevil et Kingpin issus des projets précédents du MCU. Curieux de savoir lesquels ?

Les fans de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) attendent avec impatience l’arrivée de la première saison de la série Echo. Adaptée du riche corpus du MCU, la série présente l’histoire de Maya Lopez, incarnée par Alaqua Cox, et son combat contre Kingpin (Vincent D’onofrio), l'”oncle” qui a orchestré la mort de son père.

Les récentes promotions de Echo ont confirmé que les séries Daredevil de Netflix font bel et bien partie du MCU. Les histoires de Daredevil (Matt Murdock) et de Kingpin (Wilson Fisk) s’intègrent donc à la continuité établie du MCU, tout comme l’histoire de Maya telle que présentée dans la série Hawkeye de Marvel.

La série Echo est axée sur le parcours de vengeance de Maya Lopez contre Kingpin, qui a orchestré la mort de son père. En parallèle, les fans auront également droit à une nouvelle apparition de Charlie Cox en tant que Daredevil, en anticipation de la prochaine série Daredevil: Born Again.

La série Echo promet d’approfondir et d’élargir le MCU, en intégrant des éléments clés d’autres projets passés. C’est une occasion pour les fans de retrouver des personnages familiers et d’explorer de nouvelles histoires passionnantes.

On en pense quoi ?

Le lancement de Echo est une étape passionnante dans l’évolution du MCU. Avec des personnages complexes et une histoire riche, la série promet de captiver les fans de longue date et d’attirer de nouveaux spectateurs. Au-delà de l’intrigue, Echo illustre la capacité de Marvel à tisser des histoires interconnectées à travers plusieurs projets, créant un univers cohérent et captivant qui continue de se développer et de surprendre.