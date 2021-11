Earthworm Jim : Interplay Entertainment va produire une série animée avec Passion Pictures

Alors que le Earthworm Jim de l’Intellivision Amico s’est perdu dans les méandres des révélations hâtives, Interplay Entertainment annonce la production d’une série animée. Comme les jeux, elle suivra les aventures de Jim, un ver dans une combinaison robotique futuriste qui combat des méchants. Elle fera également intervenir de nouveaux personnages qui navigueront dans la galaxie où chaque planète abrite une race d’animaux anthropomorphes. La quête ultime de Jim est de trouver son véritable foyer parmi les étoiles, une planète quasi-mythique appelée Terre.

