EA Sports FC 24 : Erling Haaland, la star de la jaquette

La jaquette d'EA Sports FC 24 va mettre en avant Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City et de la Norvège.

Après avoir misé sur Kylian Mbappé, la vedette française du PSG, pendant trois années d’affilée afin de marquer l’histoire de la licence FIFA, EA Sports fait de nouveau sensation en faisant appel à Erling Haaland pour EA Sports FC 24, la première simulation de football de l’éditeur américain qui n’est pas développée en partenariat avec la Fédération Internationale de Football Association.

Erling Haaland a déclaré :

Chaque joueur de football rêve d’être la star de la jaquette. Je suis fier de jouer un rôle majeur dans le lancement de cette nouvelle ère du jeu de football avec EA Sports FC 24. La première fois que j’ai tenu la jaquette dans mes mains, ma réaction immédiate a été de penser, imagine que je puisse me montrer cela à moi-même il y a dix ans. J’espère que cela va inspirer la prochaine génération à croire en eux-mêmes pour atteindre leurs rêves. C’est un honneur de non seulement apparaître sur la jaquette de l’Édition Standard, mais également d’apparaître sur la jaquette de l’Édition Ultimate au côté de joueurs légendaires du football tels que Johan Cruyff, Pelé, Zinédine Zidane, Ronaldinho, Didier Drogba et plus encore.

Erling Haaland est l’ambassadeur d’EA Sports FC 24

Déjà reconnu comme un phénomène dans le monde du ballon rond, celui qui se fait surnommer “Le Cyborg” a réalisé une année folle avec Manchester City grâce à un triplé historique (PL-FA Cup-LDC) et un record de buts inscrits au cours d’une saison de Premier League. Les athlètes sélectionnés par EA Sports ont toujours défini le meilleur du talent footballistique, que cela soit dans la vraie vie ou dans le monde du jeu vidéo, et les attributs du joueur Erling Haaland dans la finition, le placement et le physique ne font pas exception.