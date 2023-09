EA Entertainment récupère Criterion Games pour travailler sur Battlefield

Criterion Games renforce EA Entertainment aux côtés de DICE, Ripple Effect Studios et Ridgeline Games.

Rattaché à EA Sports depuis des années pour la gestion des licences Burnout et Need for Speed, Criterion Games est désormais transféré du côté d’EA Entertainment :

L’expérience de Criterion avec Battlefield, notre technologie et la création d’expériences engageantes aura un impact positif immédiat alors que nous continuons à améliorer Battlefield 2042 et que nous poursuivons la pré-production d’un univers connecté pour Battlefield. Il n’y a pas de meilleur studio pour nous accompagner dans cette aventure et nous sommes très enthousiastes.

Need for Speed sera toujours entre les mains de Criterion Games

Si Criterion Games est réaffecté sur Battlefield, cela ne veut pas dire que le studio américain ne sera plus en charge de Need for Speed. Vince Zampella, le directeur général qui supervise le développement des licences au sein d’EA Entertainment, confirme qu’un nouvel opus est en préparation, mais celui-ci ne devrait pas arriver avant plusieurs années :

Nous poursuivrons également nos travaux sur la suite de Need for Speed. Beaucoup d’entre vous connaissent mon parcours dans les jeux, puisque j’ai travaillé avec des équipes extrêmement talentueuses sur Apex Legends, Titanfall et Star Wars Jedi chez Electronic Arts. Mais vous ne savez peut-être pas que j’ai une passion pour les voitures, ce qui fait de Criterion un partenaire idéal pour explorer un autre genre de jeu que j’adore. J’ai vraiment hâte de travailler avec un groupe de base pour façonner l’avenir de la franchise.