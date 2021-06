E3 2021 : S.T.A.L.K.E.R. 2 hérite du sous-titre “Heart of Chernobyl”

Entrez dans la Zone avec S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl.

S.T.A.L.K.E.R. 2 revient dans l’actualité avec de nouvelles informations :

L’emplacement des marais de S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky sera encore présent dans S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl. Le temps a forcément fait son office, mais la tour est là

Proche de Pripyat, un homme étrange qui semble aimer la valse possède un abri dans Chernobyl-2

Le nouveau détecteur s’appelle Gilka, ce qui signifie “bâton” en ukrainien

L’artefact Jelly permet de récupérer de l’endurance

Une nouvelle faction réside dans l’usine de produits chimiques

Sergiy Grygorovych, le créateur de la série S.T.A.L.K.E.R., fera un caméo dans S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl

Le gameplay E3 2021 de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl sortira le 26 avril 2022 en exclusivité temporaire sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Windows 10). Ceux qui achèteront le jeu sur le Xbox Store recevront une arme et un costume bonus ainsi que des mélodies supplémentaires pour les feux de camp.