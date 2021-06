E3 2021 : Rainbow Six Extraction, une nouvelle expérience de coopération tactique en PvE

La Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team (REACT) va affronter de mystérieuses créatures extraterrestres connues sous le nom d'Archéens.

Trois ans après le crash d’un météore sur Truth or Consequences, une communauté du Nouveau-Mexique, le parasite Chimera qui l’accompagnait a muté au point de prendre d’assaut plusieurs villes des États-Unis sous une forme plus mortelle que jamais. Situées dans quatre régions des USA, les zones d’endiguement sont totalement contrôlées par le parasite, ce qui génère un écosystème évolutif et instable au sein duquel les joueurs devront évoluer. Avec une sélection de douze cartes au design unique, riches en défis, en infestations et en ennemis à la difficulté croissante, les dangers seront en constante évolution. Plus les joueurs progresseront dans les cartes de Rainbow Six Extraction, plus les récompenses seront nombreuses, mais les risques auxquels leur équipe sera confrontée seront d’autant plus grands.

Le trailer E3 2021 de Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Extraction sortira le 16 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ et PC en exclusivité sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store.

Le gameplay E3 2021 de Rainbow Six Extraction

Dans Rainbow Six Extraction, les joueurs rejoindront l’équipe REACT pour former une escouade allant d’un à trois joueurs dans le but d’affronter les Archéens. Après avoir complété chaque objectif, il faudra choisir entre extraire et collecter des récompenses ou pousser l’incursion plus loin pour affronter des ennemis encore plus coriaces et gagner de plus grandes récompenses. La perte d’un agent dans la zone d’endiguement donnera accès à une mission de sauvetage pour le récupérer.

Parmi 18 agents de Rainbow Six Siege qui possèderont tous un équipement, des armes et des gadgets REACT spécialisés, la plupart doivent apprendre et maîtriser de nouvelles capacités donnant ainsi lieu à un gameplay rejouable et immersif. La spécificité et la variété de style de jeu de chacun des agents permettra aux joueurs de personnaliser leur équipe au maximum. L’équilibre dans la composition de chaque équipe REACT sera en effet la clé du succès.