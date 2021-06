E3 2021 : OlliOlli World, le skate est une religion

BB Hopper présente quelques-uns des panoramas les plus beaux et les plus vivants de la ville fictive Radlandia.

Partez en voyage à travers une luxuriante utopie de skateboard, remplie à ras bord de personnages excentriques et de lieux vibrants qui ne demandent qu’à être explorés avec une compilation de morceaux IDM (intelligent dance music) et EDM (electronic dance music) triés sur le volet. OlliOlli World du studio Roll7 accueille tout le monde à bras ouverts, notamment les nouveaux joueurs qui pourront sillonner les rues et effectuer des figures de malade sans craindre de se retrouver sur le trottoir : “Maîtrisez des millions de niveaux uniques en mode bac à sable ou affrontez des rivaux du monde entier dans des ligues grâce à un système de combo extrêmement poussé comprenant plus de 100 mouvements à maîtriser et à combiner dans votre combat pour le meilleur score.”

Le trailer E3 2021 d’OlliOlli World

OlliOlli World sortira dès cet hiver en version numérique sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.