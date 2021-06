E3 2021 : Avatar d’Ubisoft en 2022

Développé par Massive Entertainment en collaboration avec Lightstorm Entertainment et Disney, Avatar : Frontiers of Pandora est un jeu d'action-aventure à la première personne.

Prenant place vers les territoires de l’Ouest, une région de l’exolune Pandora totalement inconnue et qui ne devrait pas être liée aux films du réalisateur James Cameron dans la mesure où l’histoire de cette nouvelle adaptation vidéoludique est totalement indépendante, Avatar : Frontiers of Pandora plongera les joueurs dans la peau d’un Na’vi qui va devoir repousser les forces militaires de la Resources Development Administration (RDA), la plus importante organisation non-gouvernementale de l’Homme dans l’espace, tout en partant à la découverte de créatures uniques et de nouveaux personnages.

Le trailer E3 2021 d’Avatar : Frontiers of Pandora

Afin de créer une expérience immersive en monde ouvert exclusivement pour la next-gen, Massive Entertainment a amélioré le moteur graphique Snowdrop Engine.

Avatar : Frontiers of Pandora est attendu pour l’année prochaine sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia, Amazon Luna et PC.