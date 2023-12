Dwayne Johnson décroche son rôle le plus dramatique dans un film A24

Dans le prochain film dramatique de A24, The Smashing Machine, l'acteur Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de "The Rock", décroche un rôle qui lui va comme un gant. Ce rôle va-t-il marquer un tournant dans sa carrière ?

Tl;dr Dwayne Johnson jouera dans le film dramatique The Smashing Machine.

Il interprétera le combattant MMA Mark Kerr, champion de l’UFC.

Le film est dirigé par Benny Safdie, connu pour Uncut Gems.

Johnson et Safdie travaillent sur ce projet depuis 2019.

Dwayne Johnson change de registre

Le célèbre acteur Dwayne Johnson, également connu sous le nom de “The Rock”, s’apprête à relever un nouveau défi. Il a été choisi pour jouer dans le prochain film d’A24, The Smashing Machine, qui marque un tournant dramatique dans sa carrière. Habituellement, Johnson est surtout connu pour ses rôles dans les films d’action et les comédies familiales occasionnelles. Parmi ses travaux les plus récents, on retrouve des rôles dans Young Rock, Black Adam, et DC League of Super-Pets.

Un rôle sur mesure

Johnson endossera le rôle de Mark Kerr, combattant MMA réel et double champion du tournoi des poids lourds de l’UFC. Le film est écrit et réalisé par Benny Safdie, qui a dirigé des films comme Uncut Gems et Good Time. Ancien lutteur devenu acteur, Johnson a quitté officiellement la WWE en 2004, pour faire des apparitions occasionnelles, y compris récemment lors de l’émission WWE SmackDown.

Une collaboration prometteuse

The Smashing Machine sera le premier effort de réalisation en solo de Benny Safdie, mieux connu pour avoir co-réalisé le film Uncut Gems avec son frère Josh Safdie. Safdie et Johnson développent ensemble ce drame sportif depuis 2019. Safdie a également une solide expérience de travail avec des acteurs hors de leur zone de confort. Par exemple, l’acteur comique Adam Sandler a pris un virage dramatique en jouant le rôle principal dans Uncut Gems, et l’ancienne star de Twilight, Robert Pattinson, a joué dans Good Time au début de sa percée dans le cinéma indépendant.