Average Height, Average Build : le film Netflix avec Robert Pattinson et Robert Downey Jr est annulé

La comédie Netflix qui devait mettre en scène un face-à-face entre les acteurs Robert Downey Jr et Robert Pattinson n'est plus en développement suite au départ du réalisateur Adam McKay.

Un potentiel gâché sur Netflix

Portée par les talents de Robert Downey Jr et Robert Pattinson, la comédie satirique Average Height, Average Build promettait d’être une réussite sur la plateforme de streaming Netflix. Les deux acteurs, reconnus pour leurs rôles marquants dans des franchises à succès comme Iron Man chez Marvel et Batman chez DC Comics, n’ont jamais eu l’occasion de partager l’écran ensemble.

Une collaboration attendue

Cette collaboration entre Robert Downey Jr et Robert Pattinson avait suscité une grande excitation parmi les fans. En effet, Robert Downey Jr, récemment acclamé pour sa performance dans Oppenheimer, et Robert Pattinson, attendu dans The Batman – Part II, promettaient de faire des étincelles à l’écran. Le départ inattendu du réalisateur Adam McKay a cependant fait sombrer ce projet prometteur.

Un projet avorté

Adam McKay, qui avait battu les records d’audience de Netflix avec son film Don’t Look Up en 2021, a décidé de quitter le projet pour se concentrer sur un autre film lié au changement climatique. Malgré la présence d’un scénario complet et d’une distribution de haut niveau, Netflix a préféré abandonner le film plutôt que de chercher un nouveau réalisateur. Selon Deadline, le budget prévu pour le film de plus de 150 millions de dollars n’a pas suffi à convaincre Netflix de poursuivre le projet sans Adam McKay.

Une occasion manquée

L’annulation de ce film est une déception pour de nombreuses raisons. La plus importante étant la perte de la confrontation tant attendue entre Robert Downey Jr et Robert Pattinson. Tous deux ont prouvé leur charisme à l’écran, mais n’ont jamais eu l’occasion de jouer ensemble. Ce film aurait pu représenter une véritable opportunité pour les deux acteurs.