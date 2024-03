Dune 2 : Une question brûlante sur Chani reste sans réponse malgré un changement de backstory dans le premier film

Dune : Deuxième Partie réussit à faire de Chani un personnage captivant, mais étonnamment, elle ne répond pas à une question brûlante concernant son évolution dans l'histoire de Dune. Quel pourrait être ce mystère non résolu ?

Tl;dr Dune : Partie Deux développe le personnage de Chani mais ne répond pas à une question cruciale à son sujet.

Le film introduit de nouveaux personnages et poursuit les arcs narratifs des précédents.

Le film n’explore pas les relations familiales de Chani, contrairement au livre d’origine.

Chani pourrait être la fille de Jamis, mais cela reste non confirmé.

Le mystère de Chani dans Dune : Partie Deux

Le film Dune : Partie Deux, réalisé par Denis Villeneuve, poursuit l’histoire là où le premier volet s’était arrêté. Il parvient à nouer plusieurs fils narratifs de son matériau source avant le défilement des crédits, tout en laissant la place à une suite potentielle. Le film continue les arcs narratifs des personnages de Paul, Chani, Stilgar, Baron et Lady Jessica, tout en introduisant de nouveaux personnages comme Feyd-Rautha, la princesse Irulan et Margot Fenring.

Une question laissée sans réponse

Cependant, malgré le développement de plusieurs intrigues cruciales du livre original de Frank Herbert, le film semble négliger un aspect important du personnage de Chani. En effet, le film, qui donne à Chani un rôle central, explore plusieurs aspects de son caractère, y compris sa relation romantique avec Paul et son scepticisme envers la prophétie Lisan al-Gaib. Pourtant, il ne révèle pas qui sont ses parents et ce qui leur est arrivé.

Un changement par rapport au livre

Dans le livre original de Frank Herbert, il est explicitement mentionné qui sont les parents de Chani. Ce qui nous fait nous demander pourquoi ces détails ont été négligés dans le film. Que ce soit à cause du temps limité du film qui l’a empêché de creuser cet aspect de son histoire, ou un choix délibéré des cinéastes pour apporter plus de changements à son histoire dans le livre, l’omission de ses parents laisse place à des spéculations et des théories intéressantes sur qui pourraient être ses parents dans les films.

Chani, fille de Jamis ?

Dans une scène de Dune : Partie Deux, Paul, en marchant dans le désert, voit Chani qui le regarde depuis le sommet des dunes. Paul pense brièvement que Chani est Jamis, ce qui semble suggérer que Jamis pourrait être le père de Chani.