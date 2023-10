Duet Night Abyss : un RPG d’aventure fantastique à haute liberté

Hero Games et PAN STUDIO dévoilent Duet Night Abyss.

Dans Duet Night Abyss, les joueurs entreront dans un monde où la magie et les machines coexistent, en incarnant deux protagonistes aux origines très différentes. Ils rencontreront une variété d’êtres démoniaques avec leurs propres perspectives, tout en s’engageant dans des batailles et des explorations constantes pour découvrir la vérité derrière un destin épineux, et finalement mettre fin à une spirale de souffrances.

Un trailer pour Duet Night Abyss

Pendant les combats, les joueurs de Duet Night Abyss peuvent passer librement des armes de mêlée aux armes à distance, ce qui permet aux personnages de s’affranchir des limites d’une seule classe d’armes. Ils peuvent choisir parmi une variété d’armes de mêlée telles que des lames de fouet, des arbalètes, et même des armes de feu lourdes comme des fusils de sniper, des lance-grenades et des pistolets volants de haute technologie pour créer des chargements d’armes uniques. Ces derniers utiliseront également diverses techniques de mouvement comme le saut en hélix, la glissade et le double saut pour traverser rapidement et librement des environnements familiers et inconnus.

Duet Night Abyss sortira à une date de sortie inconnue sur PC, iOS et Android. A noter que les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel.