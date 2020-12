DualSense : Phil Spencer de Microsoft salue et approuve la manette de la PS5

Le travail des équipes de recherche et développement de Sony Interactive Entertainment sur la DualSense pour la PS5 a bluffé le responsable de la division Xbox.

Si Sony a pris une vraie prise de risque avec des innovations technologiques afin de produire la DualSense et chambouler l’industrie vidéoludique, Microsoft s’est contenté de copier bêtement la manette de la Xbox One pour celle des Xbox Series X et Xbox Series S en lui ajoutant simplement un bouton pour partager du contenu sur les réseaux sociaux, mais qui s’avère beaucoup moins bien développé que celui de la PS4 et de la PS5. Phil Spencer, l’homme du jeu vidéo au sein de la firme de Redmond, n’a pu que féliciter le grand rival japonais après avoir eu le produit en main : “J’applaudis ce qu’ils ont fait avec la manette, pas seulement pour ses spécificités, mais pour plus que cela. Je pense que nous devrions tous, dans l’industrie, apprendre les uns des autres et de l’innovation que nous encourageons tous, qu’il s’agisse d’un modèle commercial comme le Xbox Game Pass, de la technologie embarquée d’un contrôleur ou de la Nintendo Wii à l’époque, qui a clairement eu un impact sur nous lorsque nous sommes allés faire Kinect pendant que Sony s’est penché sur le PlayStation Move.”

Une DualSense version Xbox ?

Tellement conquis par la manette de la PS5, Phil Spencer ne s’interdit pas de produire une manette dans le même style d’ici les prochaines années pour les XSX et XSS, mais ce n’est qu’un simple sous-entendu : “Je pense que toute cette innovation est quelque chose que nous devrions tous examiner, apprendre et développer en nous disant ‘D’accord, qu’est-ce qui va vraiment éclater et devenir une partie commune d’une plateforme que les développeurs et les acteurs vont rechercher’ ou encore ‘Qu’est-ce qui est plus vertical autour d’un scénario spécifique sur un matériel spécifique ?’ Nous essayons de garder les yeux ouverts sur ce point. Pour toute technologie, que ce soit une nouvelle manette, la réalité virtuelle ou quoi que ce soit d’autre…”

Dans les entrailles de la DualSense, une révolution dans le monde des consoles