Drops of God : l’adaptation live-action du manga sur l’univers du vin

Les comédiens Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita seront respectivement Camille Léger et Issei Tomine dans la série télévisée Drops of God.

Dans l’univers de Drops of God, l’œnologue français Alexandre Léger décède à l’âge de 60 ans et laisse derrière lui une fille, Camille, qui vit à Paris et n’a pas revu son père depuis la séparation de ses parents à l’âge de neuf ans. Lorsqu’elle s’envole pour Tokyo et que le testament est lu, la jeune femme découvre que son père lui a légué une extraordinaire collection de vins, la plus grande au monde selon les experts. Mais pour revendiquer cet héritage, Camille doit rivaliser avec un jeune et brillant œnologue, Issei. Fille biologique contre fils spirituel, le duel est lancé. Trois épreuves, toutes liées à la dégustation du vin, permettront de les départager. Le gagnant deviendra propriétaire de l’empire Léger, tandis que le perdant repartira les mains vides. Mais comment Camille pourrait-elle gagner un tel duel ? Elle ne connaît rien au vin, et pire : elle n’en a jamais bu une seule goutte.

Un trailer pour Drops of God

Drops of God sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 21 avril prochain. Le casting est composé de Fleur Geffrier (Camille Léger), Manon Maindivide (Camille Léger, enfant), Tomohisa Yamashita (Issei Tomine), Stanley Weber (Alexandre Léger), Luca Terracciano (Lorenzo), Gustave Kervern (Philippe), Cécile Bois (Marianne), Julien Personnaz (Philippe) et Sophie Moussel (Juliette)

Écrite par Quoc Dang Tran, produite par Klaus Zimmermann et réalisée par Oded Ruskin, la série télévisée Drops of God est également supervisée par Les Productions Dynamic en association avec 22H22 et Adline Entertainment pour Legendary Entertainment et Apple TV+.