Dramatron, une IA signée DeepMind capable de générer un script de film

DeepMind met au point Dramatron, une IA pour générer des scripts pour le cinéma ou le théâtre.

Vous est-il déjà arrivé d’avoir une idée de film ou de pièce de théâtre, sans avoir ce qu’il faut pour écrire un script complet ? DeepMind, filiale de Alphabet, a mis au point un outil d’intelligence artificielle qui pourrait vous aider. Dramatron, c’est son nom, peut générer les descriptions des personnages, les points importants de l’histoire, les descriptions des lieux et les dialogues. L’idée est que les scénaristes humains pourront compiler, éditer et réécrire le contenu généré par Dramatron pour obtenir un script parfaitement abouti. Dramatron est un peu le ChatGPT du cinéma, dans ce sens.

DeepMind met au point Dramatron, une IA pour générer des scripts

Pour utiliser cet outil, il vous faudra une clef API OpenAI et si vous voulez réduire les risques de voir Dramatron générer un “texte offensant”, une clef API Perspective. Pour tester Dramatron, il suffit de renseigner une idée de film, n’importe laquelle, et Dramatron vous propose un titre qui a du sens ainsi que les descriptions de personnages, certaines scènes et autres éléments. Les dialogues générés par l’intelligence artificielle sont cohérents mais bruts. Pour le reste, vous serez surpris de découvrir que Dramatron peut accoucher d’idées qui semblent être dans votre tête, que vous lui ayez donné les informations en entrée ou non.

Les auteurs dramatiques semblent, eux aussi, convaincus par cet outil. Pour tester l’outil, les chercheurs ont fait collaborer 15 dramaturges et scénaristes pour écrire des scripts. Selon les résultats de leur étude, les dramaturges ont déclaré qu’ils n’utiliseraient pas l’outil obtenir un scenario complet et ont trouvé que la sortie de l’IA peut être conventionnelle. Cependant, les experts en la matière suggèrent que Dramatron serait utile pour concevoir un monde ou explorer d’autres approches en termes d’intrigue ou de personnages. Cette IA pourrait aussi être très pratique pour la “génération d’idées créatives”.

pour le cinéma ou le théâtre

Ceci étant dit, un auteur a mis en scène quatre pièces utilisant “des scripts largement édités et réécrits” qui ont été mis au point avec l’aide de Dramatron. DeepMind déclarait que des acteurs expérimentés et très talentueux “ont donné un sens aux scripts de Dramatron via leur jeu d’acteur et leur interprétation”.

L’utilisation de cet outil d’intelligence artificielle pose de nombreuses questions en termes de paternité. L’année dernière, une court de justice britannique avait conclu qu’une intelligence artificielle ne pouvait légalement être créditée comme inventrice sur un brevet. DeepMind précise que Dramatron peut générer des fragments de textes qui ont été utilisés pour mettre le modèle de langage en place. De fait, si ces fragments sont utilisés dans un script de sortie, cela pourrait entraîner des accusations de plagiat. Un aspect que les scénaristes et auteurs humains devront gérer eux-mêmes en retravaillant leur script.