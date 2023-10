Drakantos, un MMORPG en pixel art

Wingeon Game Studios dévoile Drakantos.

Avec une histoire originale, des donjons, des logements, des raids, des événements mondiaux ou encore du PVP compétitif, Drakantos regroupe tout ce que l’on peut trouver dans un MMO traditionnel, mais emballé avec du pixel art. Cette nouvelle licence se déroulant dans le monde fantastique de Derid ne suivra pas le système de classes traditionnel. En effet, les joueurs pourront choisir des champions générés au fur et à mesure de l’aventure (21 au lancement), comme dans des jeux tels que Wayfinder ou Warframe. Enfin, ces derniers traverseront des centaines de donjons conçus à la main qui apparaitront au fil du temps. Chacun d’entre eux présentera un nouvel ensemble d’ennemis, de boss, de pièges, d’objectifs et même d’événements spéciaux avec des rebondissements inattendus, ce qui garantira que chaque partie sera unique.

Higor Antunes, lead game developer au sein du studio brésilien Wingeon, a déclaré :

Inspiré par les RPG classiques mais offrant une expérience moderne, convaincante et connectée du type que les joueurs d’aujourd’hui attendent, Drakantos est un projet dont nous sommes incroyablement fiers et sur lequel nous sommes impatients que les fans de jeux de rôles fantastiques et de pixel art puissent mettre la main. Nous sommes une équipe passionnée par la création de mondes en ligne et d’expériences uniques qui offrent aux joueurs des moments inoubliables, qu’ils jouent en solo ou avec des amis.