Dragon Age : Dreadwolf, le développement n’est plus en phase alpha

BioWare annonce la fin de la phase alpha du développement de Dragon Age : Dreadwolf.

Plusieurs mois après avoir officialisé le début de la production, Gary McKay, directeur général de BioWare, annonce la fin de la phase alpha du quatrième opus de la licence Dragon Age :

Si le jeu n’est évidemment pas encore terminé, la phase alpha est l’une des plus importantes du développement du jeu, et pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous pouvons maintenant nous atteler au réalisme esthétique de la forme finale et de la reprise des caractéristiques de jouabilité. La grande question qui se pose désormais est la suivante : “Où concentrer nos efforts ?” Pour y répondre, nous consultons les commentaires issus de sources diverses, dont les membres du Conseil communautaire, qui ont chacun leurs propres expériences et points de vue, notre équipe de vérification de la qualité, et les conclusions de nos tests internes approfondis. La collecte de commentaires provenant de sources différences nous donne une meilleure idée de la quantité de de temps et d’énergie à consacrer à l’amélioration de l’expérience. De plus, nous sommes désormais en mesure d’évaluer le rythme du jeu, la manière dont les relations évoluent au fil du temps, la progression dans le jeu ainsi que la cohérence narrative (essentiellement la manière dont l’intrigue prend forme).

The Dragon Age team is incredibly excited to announce a huge step forward in the development of #Dreadwolf.https://t.co/CsRaBniELu pic.twitter.com/aMY85y7ErK — BioWare (@bioware) October 26, 2022

Maintenant que l’épisode Dreadwolf est sorti de son alpha, BioWare peut s’attaquer aux choses sérieuses :

En partant de l’histoire, telle que nous l’avons écrite, nous étudions si la manière dont elle servie par les personnages, les dialogues, les cinématiques et la progression dans le jeu, est conforme à nos attentes. Maintenant que nous avons la possibilité de jouer une partie complète, nous sommes en mesure de répéter et de peaufiner les points auxquels notre communauté attachent le plus d’importance. Le début de cette phase alpha étant pour toute l’équipe l’aboutissement de beaucoup d’efforts, nous profitons de ce nouveau palier pour marquer le coup ensemble. Nous avons donc organisé une petite fête hybride avec des personnes “en présentiel” et d’autres “en virtuel”, au cours de laquelle l’équipe a pu présenter son travail à l’ensemble du personnel de BioWare. Nous avons même pris le temps d’organiser un petit jeu d’évasion virtuel au cours duquel nous avons dû collaborer pour aider une personne à trouver une issue par caméra interposée. Nous avons passé un très bon moment, et depuis leurs lieux de connexion respectifs, les membres de nos équipes de développement ont pris plaisir à partager ce moment.

Dragon Age : Dreadwolf est déjà jouable… en interne

Gary McKay confirme que le nouveau Dragon Age de BioWare est jouable des premières scènes de la première mission jusqu’à la fin, mais également visible et audible. Tout cela forme une expérience cohérente :