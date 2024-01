D’où vient la Princesse Peach : Les théories les plus marquantes sur le film Super Mario 2

Le film Super Mario Bros a révélé que Peach venait d'un monde différent du Royaume Champignon et il semble qu'une suite donnera plus de réponses. Et vous, qu'attendez-vous de ce prochain opus ?

Tl;dr La suite de Super Mario Bros. Le Film pourrait expliquer l’origine de la princesse Peach.

Peach pourrait provenir de la Terre, de la Metro Kingdom, de Diamond City ou de Sarasaland.

Elle pourrait aussi être liée à Rosalina ou à un monde complètement nouveau.

La suite du film pourrait également introduire de nouveaux personnages, comme Wario et Waluigi.

Sur les traces de la princesse Peach

Super Mario Bros. Le Film nous a révélé que la princesse Peach venait d’un monde différent du Royaume Champignon. Dans la suite attendue du film, nous aurons peut-être l’opportunité d’en apprendre davantage sur ses origines. Les indices disséminés dans l’œuvre originale, ainsi que dans le film, nous permettent de spéculer sur les différents scénarios possibles.

Des origines terriennes ?

Dans le film, Mario suggère que Peach pourrait être originaire de la Terre. Cette hypothèse est plausible, car, jusqu’à présent, la Terre est le seul monde habité par des humains dépeint dans l’univers de Super Mario. Cependant, Peach répond à Mario qu’il existe d’innombrables mondes et qu’elle pourrait venir de n’importe lequel d’entre eux.

Une princesse de la Metro Kingdom ou de Diamond City ?

Une autre théorie suggère que Peach pourrait être originaire de Metro Kingdom ou de Diamond City. Ces deux mondes, peuplés d’humains dans l’univers de Mario, pourraient tout à fait être le berceau de la princesse. Cela ouvrirait également la possibilité d’introduire de nouveaux personnages, tels que Wario et Waluigi, dans Super Mario Bros. Le Film 2.

Des liens avec Rosalina ou un monde inconnu ?

Enfin, Peach pourrait être liée à Rosalina, un personnage introduit dans Super Mario Galaxy dont le passé est également entouré de mystère. Une autre possibilité serait que la suite du film introduise un tout nouveau monde, jamais exploré auparavant dans la franchise Mario. Cette hypothèse est soutenue par le fait que Peach elle-même admet qu’il existe d’innombrables mondes dans l’univers.