Doom Eternal donne quelques détails de son Update 1

Doom Eternal est l'une des belles surprises en ce qui concerne les shoot 'em up de ces derniers mois. La critique comme les joueurs ont très bien accueilli ce titre. Aujourd'hui, voici que point le bout de son nez la première mise à jour majeure. Présentation.

id Software et Bethesda ont bien l’intention de pousser plus l’avant l’aventure proposée dans le très récent Doom Eternal. Et pour ce faire, les deux studios déploieront bientôt la première mise à jour gratuite majeure. Celle-ci devrait être très intéressante dans la mesure où elle viendra ajouter un certain nombre de nouvelles mécaniques, pour une expérience de jeu relativement nouvelle. Voici ce que l’on sait aujourd’hui.

L’Update 1 de Doom Eternal se précise

Les deux studios à qui l’on doit Doom Eternal, id Software et Bethesda, dévoilaient tout récemment un premier aperçu de la première mise à jour gratuite du jeu. Baptisée Update 1, celle-ci propose quelques modifications au cœur même du jeu. C’est le cas notamment de l’apparition des “Démons Renforcés”. Lorsqu’un joueur meurt dans la campagne solo, le démon qui élimine ce dernier deviendra plus redoutable encore mais ce ne sera pas au joueur tombé au combat d’exterminer ce monstre. Le démon sera en effet transporté dans les parties de vos amis. Tuer des Démons Renforcés permettra aux Slayers en herbe de faire le plein de santé et de munitions et d’obtenir des points d’expériences supplémentaires.

Arrivée prévue dans les prochains jours

Cette Update 1 vient aussi affiner le mode multijoueur Battle Mode, notamment avec la protection Denuvo Anticheat, un tutoriel mis à jour, des indicateurs de mauvaise connexion réseau et des nivellements par classe pour les joueurs arrivés au niveau maximum. Les informations de morts/tués seront aussi disponibres durant les parties.

Les deux studios ont aussi teasé le premier DLC, dans le cadre du Season Pass de la première année. Pour l’heure, nous n’avons droit qu’à quelques images d’environnement, dont celle ci dessus, mais il apparaît déjà assez clairement que la nouvelle campagne vous emmènera dans des lieux très différents. Vous ne devriez pas être obligé(e) de jouer en multijoueur pour voyager et être régulièrement surpris. Rendez-vous dans quelques jours pour profiter de cette Update 1.