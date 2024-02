Donnie Yen et le producteur de John Wick s’associent pour un second reboot d’une série d’action des années 70

Donnie Yen, star des films d'action, va de nouveau collaborer avec le studio 87North, célèbre pour John Wick, pour adapter en long métrage la série culte des années 70, Kung Fu. Quelle sera l'intrigue de ce nouveau film ?

Tl;dr Donnie Yen collabore à nouveau avec le studio 87North de John Wick.

Yen jouera dans une adaptation cinématographique de la série télévisée Kung Fu.

La réalisation sera assurée par David Leitch, le scénario par Stephen Chin.

Ed Spielman, créateur de la série originale, sera l’un des producteurs.

Donnie Yen et le studio de John Wick s’associent pour adapter Kung Fu

Le célèbre acteur d’action Donnie Yen retrouve les producteurs de John Wick pour donner une nouvelle vie à la série Kung Fu sur grand écran. Connu pour son travail dans des films d’action tels que la franchise IP Man et John Wick: Chapter 4, Yen est prêt à captiver à nouveau le public.

Une nouvelle version de Kung Fu

Selon Deadline, Yen est désormais prêt à jouer dans une adaptation cinématographique de la série télévisée Kung Fu. Cette réalisation sera produite par la société John Wick, 87North, en collaboration avec Universal Pictures. Le film sera réalisé par David Leitch, écrit par Stephen Chin et produit par Leitch, Kelly McCormick, Guy Danella, Stephan L’Hereaux et Ed Spielman.

Le retour de Kung Fu

Kung Fu était à l’origine une série télévisée des années 1970 qui se concentrait sur un artiste martial ayant fui en Chine après l’assassinat de son maître. Le récit a été poursuivi sous diverses formes, dont Kung Fu: The Movie et la série télévisée Kung Fu: The Legend Continues. Le film de Leitch sera le deuxième remake de la série, qui a connu un reboot en 2021 sur la CW, également intitulé Kung Fu.

Un casting qui promet

La décision de Leitch de choisir Yen pour le rôle principal de son adaptation de Kung Fu est judicieuse. Yen, superstar multinationale, a connu le succès dans les films chinois et américains. Il est un excellent choix pour ce drame d’arts martiaux, car il a une visibilité considérable et un talent indéniable. Leitch a d’ailleurs qualifié Yen de “acteur immensément talentueux et légende du film d’action“.