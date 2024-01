John Wick : la véritable signification de Baba Yaga

Dans la franchise John Wick, créée par Basil Iwanyk et Derek Kolstad, l'assassin éponyme est surnommé Baba Yaga, une figure marquante du conte russe et plus généralement slave.

Dans la célèbre franchise d’action John Wick, l’assassin éponyme, interprété par Keanu Reeves, est craint à travers le monde criminel russe sous le surnom de Baba Yaga. Ce personnage, bien que tiré de la mythologie russe, est loin de refléter l’authentique légende.

La véritable origine de la Baba Yaga

En réalité, la franchise John Wick commet une erreur en présentant Baba Yaga comme le “croque-mitaine russe”. En effet, cette dénomination a été source de confusion pour les personnes familières avec la mythologie russe. La véritable Baba Yaga est une sorcière vivant dans une maisonnette désordonnée juchée sur des pattes de poulet. Elle attire les enfants pour les dévorer et entoure sa maison des restes humains de ses victimes. Sa présence est aussi imprévisible que celle de John Wick, apparaissant sans prévenir là où on ne l’attend pas.

John Wick et la Baba Yaga : une comparaison discutable

Le surnom Baba Yaga ne correspond pas vraiment à John Wick. En effet, hormis leur penchant pour la violence, les deux personnages ont peu en commun. Wick n’est ni malveillant, ni destiné à nuire aux innocents. Au contraire, il cherche à se venger de ceux qui ont commis des actes répréhensibles. L’utilisation du surnom Baba Yaga dans la franchise John Wick peut donc paraître confuse et déconcertante.

Le succès de la franchise grâce à la Baba Yaga

Malgré cette problématique, le surnom Baba Yaga a contribué au succès de la franchise John Wick. Comme beaucoup de détails de l’univers de John Wick, ce surnom a une histoire à part entière, liée aux affaires de la Continental, de la mafia russe et de la Haute Table. Ces éléments se combinent pour donner à John Wick une atmosphère et une mythologie distinctes, qui le différencient de toute autre franchise de films d’action récente.