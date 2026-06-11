Doctor Who perd son spécial de Noël, mais la BBC prépare déjà la suite

Le spécial de Noël de Doctor Who n’aura pas lieu cette année. Mais derrière cette annulation, la BBC prépare surtout une nouvelle étape pour la série.

En bref Le spécial de Noël 2025 est annulé

Doctor Who part en appel d’offres

La BBC garde la main sur la licence

Le plus important n’est même pas l’absence d’épisode de Noël. Le vrai signal, c’est que la BBC a décidé de mettre Doctor Who en appel d’offres cette année. Pour une série aussi identitaire, ce n’est pas anodin.

La BBC change de méthode pour relancer la série

Dans sa communication, la BBC explique vouloir sécuriser la prochaine phase du programme pour les générations futures. Traduction simple : la chaîne ne lâche pas Doctor Who, mais elle veut redéfinir la façon dont la série sera produite. Et ça, clairement, raconte quelque chose de plus large qu’un simple ajustement de calendrier.

Elle précise aussi que cet appel d’offres s’inscrit dans ses obligations réglementaires. En parallèle, elle insiste sur son engagement envers la franchise. Autrement dit, on n’est pas face à une mise au placard, plutôt à une remise à plat.

Le spécial de Noël saute, et ce n’est pas un simple contretemps

Le spécial de Noël, lui, est bien annulé. La décision a été prise conjointement par la BBC, Russell T Davies et Bad Wolf. Leur logique est assez nette : au lieu de combler l’attente avec un épisode isolé, ils préfèrent concentrer les moyens sur l’avenir de la série.

C’est frustrant pour les fans, forcément. Mais le message est limpide : il vaut mieux préparer un vrai retour que bricoler une parenthèse festive pour maintenir la machine en route. Sur une marque comme Doctor Who, ce choix peut se défendre, même s’il casse un rituel important.

Une période de flou qui dure depuis la fin de la saison 15

Cette annulation n’arrive pas de nulle part. Depuis plus d’un an, l’avenir de Doctor Who traîne une zone grise, amplifiée par la fin de la saison 15. On y voyait le Quinzième Docteur de Ncuti Gatwa se régénérer, apparemment, sous les traits de Billie Piper et de Rose Tyler.

Ce cliffhanger devait servir d’accroche à un épisode de Noël voulu par Russell T Davies. Sauf que la production tardait à démarrer, au point d’alimenter les inquiétudes du public. Résultat ? Le crochet narratif reste suspendu, et la série entre dans une phase de transition bien plus industrielle que créative.

Ce qui continue malgré tout autour de Doctor Who

Tout n’est pas figé pour autant. La BBC confirme que la nouvelle série d’animation Doctor Who destinée à CBeebies est toujours en production.

Et surtout, le groupe garde la totalité de la propriété intellectuelle. BBC Studios continue de piloter la distribution mondiale, ainsi que les licences, les produits dérivés et les expériences numériques ou immersives. En gros, le TARDIS ne décolle pas cet hiver, mais l’écosystème, lui, reste bien en mouvement. Le prochain vrai enjeu, maintenant, c’est de voir qui récupérera la suite du voyage.