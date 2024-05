Doctor Who : le tournage de la saison 15 est officiellement terminé

Alors que le tournage de la saison 15 de la série Doctor Who touche à sa fin, les fans se préparent à plonger dans un tourbillon d'émotions et de suspense avec la promesse de nouveaux mondes à explorer et de nouveaux ennemis à affronter.

Doctor Who : une saison 15 très attendue

La saison 14 de l’emblématique série Doctor Who est en cours de diffusion, mais les fans ont déjà de quoi se réjouir. Russell T Davies, le showrunner de la série, a confirmé que le tournage de la saison 15 était terminé. Cette nouvelle saison est prévue pour une sortie en 2025.

Un nouveau Docteur prend les commandes

Ncuti Gatwa a pris le relais de David Tennant pour incarner le Quinzième Docteur. Après avoir fait ses premières apparitions lors du 60ème anniversaire de la série en 2023, Gatwa a mené sa première saison complète d’aventures en tant que Seigneur du Temps.

Une compagne inédite pour le Docteur

Le Docteur n’est pas seul dans ses aventures à travers le temps et l’espace. Il est accompagné de Ruby Sunday, un nouveau personnage interprété par Millie Gibson. Les deux personnages se sont rencontrés lors de l’épisode spécial de Noël 2023, “The Church on Ruby Road”.

Une diffusion internationale en simultané

Les fans du monde entier peuvent suivre les aventures du Docteur en même temps. Les nouveaux épisodes de la saison 14 de Doctor Who sont diffusés chaque vendredi à la fois sur la plateforme de streaming Disney+ pour le public international et sur BBC iPlayer pour les téléspectateurs britanniques.