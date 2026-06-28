Disney relance Aquamarine en série, Emma Roberts de retour

Disney prépare une suite d’Aquamarine en série pour Disney+ et Disney Channel. Emma Roberts revient, avec une nouvelle héroïne au centre.

En bref Disney commande un pilote de Aquamarine

Emma Roberts reprend Claire Brown

La nouvelle héroïne s’appelle Coral

Les années 80 et 90 étaient déjà bien essorées, Disney va maintenant piocher dans les années 2000. Le studio a commandé un pilote pour une série suite de Aquamarine, le film sorti en 2006, avec une diffusion prévue sur Disney+ et Disney Channel si le projet obtient ensuite le feu vert complet.

La nostalgie Disney change de décennie

Ce mouvement n’a rien d’anodin. Disney adore remettre une marque connue dans la lumière après une longue pause, mais le choix de Aquamarine raconte autre chose, une nostalgie plus précise, moins massive que celle des gros classiques, et donc assez intéressante à regarder.

Pour l’instant, il n’est question que d’un pilote. Mais un détail change tout, Emma Roberts est bien de retour dans le rôle de Claire Brown. Et ce n’est pas seulement un clin d’œil, puisqu’elle sera aussi productrice exécutive du projet.

Emma Roberts revient, mais la série change de centre

Le vrai virage est là. La série ne suivra pas d’abord Claire Brown, mais une adolescente nommée Coral, qui découvre à la fois le secret de sa mère, une sirène, et l’éveil de ses propres pouvoirs.

Le pitch officiel est limpide. Disney présente une héroïne qui arrive dans une ville balnéaire de rêve, enquête sur la disparition de sa mère, comprend que celle-ci était une sirène, puis voit des secrets remonter à la surface en même temps que sa magie. En français, cela donne « Quand l’adolescente Coral s’installe dans une ville côtière de rêve, elle commence à démêler la vérité derrière la disparition de sa mère, et découvre que sa mère était une sirène, réveillant des pouvoirs magiques chez Coral au moment même où des secrets sous les vagues menacent de refaire surface. »

On ne sait pas encore comment Claire Brown croisera Coral, ni quelle place elle gardera si la série est commandée au-delà du pilote.

Ce que la série garde du film, et ce qu’elle laisse de côté

Le film original adaptait le roman Aquamarine publié en 2001 par Alice Hoffman, avec une réalisation signée Elizabeth Allen. À l’écran, on suivait Claire Brown, Hailey Rogers et la sirène jouée par Sara Paxton, avec Joanna JoJo Levesque dans le rôle de Hailey.

L’histoire se déroulait pendant les derniers jours d’été à Baybridge. La mère de Hailey, biologiste marine, devait déménager, puis une prière adressée aux dieux de l’océan menait les deux amies jusqu’à une sirène échouée dans une piscine. Elle cherchait alors à prouver que le grand amour existait vraiment.

Côté écriture, c’est Sarah Watson qui s’occupe de la nouvelle version. Les scénaristes du film, John Quaintance et Jessica Bendinger, ne participent pas au pilote. Quant à Sara Paxton et Joanna JoJo Levesque, elles ne sont pas annoncées au casting pour l’instant. Un caméo reste possible, mais rien de plus.

Disney ne refait pas simplement Aquamarine. Le studio teste une manière très actuelle de prolonger un souvenir pop, en gardant un visage connu tout en déplaçant le centre de gravité vers une nouvelle génération.