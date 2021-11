Disney entre dans la course du métavers

Après Facebook et Microsoft, Disney se lance dans le métavers avec l'ambition de le connecter à sa plateforme de streaming.

Nouveau concept technologique qui consiste à amalgamer des mondes physique et numérique où les gens peuvent interagir virtuellement, le métavers est le nouvel eldorado de la Silicon Valley. Si Facebook et Microsoft se sont officiellement positionnés sur le sujet, un nouvel acteur manifeste son intérêt par la voix de son directeur général, Bob Chapek : “La Walt Disney Company a une longue expérience en tant qu’adopteur précoce de l’utilisation de la technologie pour améliorer l’expérience de divertissement. Les efforts que nous avons déployés jusqu’à présent ne sont qu’un prologue à une époque où nous serons en mesure de relier encore plus étroitement les mondes physique et numérique, ce qui permettra de raconter des histoires sans frontières dans notre propre métavers Disney.”

A whole new world: Disney is latest firm to announce metaverse plans https://t.co/s6wFQqT5Vf — Guardian news (@guardiannews) November 11, 2021

Bob Chapek n’a donné aucun détail précis sur les projets de Disney concernant le métavers, conformément à un concept qui n’en est encore qu’à ses débuts dans le secteur des technologies. Mais il a indiqué à CNBC que le service de streaming Disney+ de la firme aux grandes oreilles serait impliqué. Il considère le métavers comme une extension de Disney+ grâce à la toile tridimensionnelle qu’il envisage pour de nouveaux types d’histoires qui pourraient impliquer un casting de personnages allant de Mickey Mouse à Blanche-Neige, en passant par Iron Man et Luke Skywalker.

Le service Disney+ est encore loin de Netflix

Disney+, qui compte 118 millions d’abonnés contre 214 millions pour Netflix, a déjà lancé un certain nombre de spin-offs de franchises à succès comme The Mandalorian (Star Wars) et Wandavision (Avengers). Toutefois, ce nombre d’abonnés est inférieur aux attentes du marché, les analystes prévoyant 125 millions d’utilisateurs lors de son dernier bilan. L’assouplissement des mesures de confinement renouvelant l’attrait du divertissement hors domicile n’a pas aidé.