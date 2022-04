Disney Dreamlight Valley : quand Animal Crossing rencontre Wall-E et Vaiana

Gameloft Montréal dévoile Disney Dreamlight Valley, un jeu de simulation très complet avec les personnages Disney et Pixar.

Si vous avez l’impression d’avoir tout fait dans Animal Crossing : New Horizons et que vous cherchez un nouveau jeu similaire, vous pourriez vouloir garder un œil sur Disney Dreamlight Valley. Ce futur jeu est un jeu de simulation avec les personnages de Disney et Pixar que l’on ne présente plus.

Gameloft Montréal dévoile Disney Dreamlight Valley

Vous pourrez personnaliser votre personnage avec des T-shirts, robes, chapeaux et autres pièces que vous avez vous-même dessinés. Il est aussi possible de les mixer avec les habits de Mickey Mouse ou une robe de bal d’une princesse Disney. Votre maison et votre village – qui aura plusieurs biomes, y compris des montagnes enneigées et une prairie paisible – peuvent être décorés et améliorés.

Au fil de vos explorations, les joueurs rencontreront des personnages bien connus, comme Buzz l’Éclair, Vaiana, Mickey et Minnie Mouse, Simba, Anna, Elsa et Belle. Il semble y avoir beaucoup à faire. Par exemple, vous pouvez cuisiner avec Rémi de Ratatouille, partir pêcher avec Dingo ou passer du temps avec Wall-E.

Un jeu de simulation très complet avec les personnages Disney et Pixar

Il y a aussi une campagne scénarisée dans Disney Dreamlight Valley. Après un événement très mystérieux baptisé L’oubli, le village se retrouve plein d’Épines de la Nuit. Vous allez devoir nettoyer ces épines et aider les résidents à retrouver leurs souvenirs en accomplissant des quêtes. Vous débloquerez aussi de nouvelles zones. Le développeur, Gameloft Montréal, promet des mises à jour régulières, y compris des activités en lien direct avec les films et événements Disney et Pixar.

Disney Dreamlight Valley sera disponible sur PC, Mac, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. La date de lancement est prévue pour 2023, en free-to-play, mais un accès anticipé devrait être proposé cet été via le Xbox Game Pass ou en achetant le founder’s pack. Gameloft Montreal précise que la période d’accès anticipé permettra de profiter de récompenses exclusives.