Disney a refusé la suite de Rocketeer, et le timing paraît fou

Un scénariste de The Batman a proposé une suite à Rocketeer. Disney l’a refusée, alors que le film semble taillé pour le retour actuel du vintage super-héroïque.

Disney a refusé une suite de The Rocketeer

Mattson Tomlin avait proposé un film en temps réel

Le contexte nostalgique rend pourtant l’idée crédible

Le plus ironique, c’est que Disney a dit non à Rocketeer au moment même où le cinéma de super-héros repêche volontiers ses anciennes gloires. On a vu revenir le Batman de Michael Keaton dans The Flash, puis Deadpool et Wolverine s’amuser avec des héros Marvel venus de films moins bien classés au box-office. Dans ce paysage-là, refuser une relance de The Rocketeer ressemble quand même à une occasion ratée.

Le retour des vieux héros, sauf celui-là

La logique industrielle est assez claire. La nostalgie vend, surtout quand elle touche des personnages qui ont gardé une vraie empreinte chez les fans sans avoir été surexploités. The Rocketeer cochait précisément cette case.

Sorti en 1991, le film traîne depuis des années cette réputation de bon long-métrage arrivé au mauvais moment. Et c’est souvent comme ça que naissent les œuvres cultes, pas avec un carton immédiat, mais avec une seconde vie chez le public. La source insiste sur ce point, en rappelant qu’un retour sur grand écran après 35 ans aurait pu trouver son public.

Une suite pensée par un nom lié à The Batman

Cette suite refusée ne sortait pas de nulle part. Mattson Tomlin, scénariste non crédité sur The Batman et chargé d’écrire The Batman Part II pour Matt Reeves, a expliqué sur X qu’il avait pitché un nouveau film avec J.D. Dillard.

Son idée avait une vraie couleur. Il décrivait « 100 minutes éprouvantes qui auraient vraiment insisté sur le caractère viscéralement insensé du fait de s’attacher une fusée dans le dos pour sauver le monde des fascistes ». Il précisait aussi vouloir raconter l’action en temps réel. Là, on tient quelque chose d’assez simple à comprendre et assez fort à imaginer, un film de super-héros ramené à une sensation physique, presque immédiate.

Disney a pourtant rejeté le projet. Mattson Tomlin disait être déçu que le film ne voie pas le jour.

Pourquoi Rocketeer reste un cas à part

Si cette proposition attire l’attention, c’est aussi parce que The Rocketeer n’est pas un titre interchangeable. Adapté du comic du même nom, le film avait reçu de bonnes critiques à sa sortie, avant de sous-performer nettement en salles. Résultat, les projets de suite ont été abandonnés presque tout de suite.

Mais son charme pulp et ses idées rétrofuturistes lui ont laissé une place à part. Le film est resté seul, ou presque, avec seulement une série animée lancée en 2019 qui n’a pas réussi à capter le jeune public qu’elle visait.

Et c’est là que ce refus raconte quelque chose de plus large. Hollywood adore revisiter son passé, mais pas toujours les titres les plus singuliers. Rocketeer, lui, aurait pu revenir non pas comme un simple clin d’œil, mais comme une autre façon de penser le film de super-héros.