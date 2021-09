Discovery Tour : Viking Age, une version standalone pour le mode éducatif d’Assassin’s Creed Valhalla

Accessible gratuitement pour les détenteurs d’Assassin’s Creed Valhalla d’ici le 19 octobre prochain, Discovery Tour : Viking Age va permettre aux joueurs de rentrer dans la peau de nombreux personnages vikings et anglo-saxons de l’époque et vivre de grandes histoires, mais également des périples plus petits. Ces derniers pourront également interagir avec l’environnement et les habitants tout en découvrant de nombreux détails et anecdotes historiques.

Here's a first-look at the experience that Discovery Tour: Viking Age has to offer.

Starting October 19th, explore the life of ninth-century Norway and England like never before. 🔎

After all, immersion such as this is rivaled only by the Animus itself. pic.twitter.com/4bMGJBxFuM

