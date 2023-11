Discord va passer aux liens temporaires pour le partage de fichiers en dehors de sa plateforme. Pour lutter contre les malwares, mais pas uniquement.

La lutte contre les malwares est un combat de tous les instants, et le monde peut agir pour protéger ses appareils et ses données. Que l’on soit un particulier, en bout de chaîne, utilisant de plus en plus de services numériques, ou un géant de la tech, on se doit de faire attention au quotidien et de suivre un ensemble de bonnes pratiques pour éviter que du code malicieux ne vienne vous causer du tort. Aujourd’hui, c’est Discord qui prend une mesure supplémentaire en ce qui concerne le partage de fichiers.

Discord va passer aux liens temporaires pour le partage de fichiers en dehors de sa plateforme

Discord a décidé de changer d’approche dans l’hébergement de fichiers pour tenter de réduire les malwares et leur impact. La plateforme va en effet utiliser des liens temporaires pour les fichiers, liens qui expireront après 24 heures pour le contenu que les utilisateurs partagent en dehors de Discord. Selon une information de BleepingComputer, ce changement devrait prendre effet avant la fin de l’année.

Bien que l’intention annoncée soit effectivement de partir à la chasse aux malwares, cette initiative permettra aussi de contrer une utilisation de plus en plus répandue, à savoir l’utilisation de Discord comme service d’hébergement de fichiers officieux. Il est en effet de plus en plus courant de voir des gens envoyer des images ou d’autres contenus sur leurs propres serveurs et publier ensuite des liens vers ces fichiers ailleurs sur le web. Vous ne pourrez plus faire de manière aussi pérenne une fois que la plateforme aura abandonné les liens permanents, parce que ces mêmes liens seront morts après une petite journée. Rien ne changera pour le contenu publié et partagé dans Discord en lui-même.

Pour lutter contre les malwares, mais pas uniquement

Passer à un système de liens de fichiers temporaires “aider notre équipe de sécurité à restreindre l’accès au contenu signalé et réduire de manière plus globale la quantité de malwares distribués en utilisant notre CDN [réseau de diffusion de contenu]”, déclarait un porte-parole de Discord à BleepingComputer. Discord déclarait par ailleurs que “si les utilisateurs se servent de Discord pour héberger des fichiers, nous leur recommandons de trouver un service plus adapté.”