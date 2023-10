Discord renforce encore ses mesures de protection envers les plus jeunes. D'autres nouveautés et améliorations arriveront aussi très bientôt.

Discord introduit de nouvelles mesures de protection pour les jeunes utilisateurs. Le déploiement de Teen Safety Assist aura lieu dans les semaines à venir et comprend deux fonctionnalités : les alertes automatisées et les filtres de contenu.

Discord renforce encore ses mesures de protection envers les plus jeunes

Lorsqu’un utilisateur qui n’a jamais discuté avec un adolescent envoie un message direct, Discord affichera une alerte de sécurité si les systèmes de la plateforme suspectent un risque. Cette alerte invitera le jeune utilisateur à réfléchir sérieusement s’il souhaite répondre et le guidera vers la fonction de blocage et des astuces de sécurité.

Par défaut, Discord va aussi flouter automatiquement les images sensibles pour les plus jeunes. Cette fonction peut être désactivée via les paramètres. Les adultes, eux, peuvent l’activer s’ils le souhaitent.

L’introduction de Teen Safety Assist survient alors que Discord est surveillé par les régulateurs pour ses efforts de lutte pour protéger les plus jeunes. Suite à un article assez accablant de NBC News, Discord avait banni un certain nombre de serveurs et mis en place de nouvelles règles. Le Family Center, un tableau de bord pour les parents et responsables légaux permettant de suivre l’activité sur la plateforme, avait aussi été mis en place.

“Ces nouvelles fonctionnalités font partie d’un effort en cours sur plusieurs années pour faire évoluer la sécurité sur Discord”, déclarait Savannah Badalich, responsable des règles d’utilisation sur Discord.

Dans le même temps, Discord introduit un nouveau système d’avertissement pour celles et ceux qui enfreignent les règles. L’entreprise a par ailleurs pris la décision de ne plus bannir définitivement les utilisateurs, voulant croire à la deuxième chance. En pratique, le système avertira une personne lorsqu’elle enfreint une règle et détaille les restrictions appliquées sur le compte. Ledit utilisateur sera invité à consulter les conditions d’utilisation, les règles de la communauté et trouvera le lien vers la procédure d’appel. Un nouvel onglet “Statut du compte” dans le menu des paramètres permettra de consulter les infractions actuelles et passées. “Nous pensons avoir mis en place le système de signalement le plus nuancé et le plus proportionné”, expliquait Discord. “Nous pensons que les gens, notamment les adolescents, ont la capacité de s’améliorer.”

D’autres nouveautés et améliorations arriveront aussi très bientôt

D’autres nouveautés ou améliorations feront aussi bientôt leur apparition. La boutique in-app, testée depuis le mois dernier auprès des abonnés Nitro, arrivera très bientôt. Les membres Nitro auront droit à des offres promotionnelles sur les produits proposés. Cette semaine, l’entreprise déploiera aussi à plus grande échelle Remix, qui permet d’éditer une image directement dans l’app mobile pour la partager. La société a passé ces derniers mois à améliorer ses clients Android et iOS. Les temps de lancement ont été écourtés, un thème sombre “Midnight” fera son apparition, tout comme un onglet notifications plus fonctionnel et une nouvelle fonctionnalité de recherche pour le menu des paramètres.

Enfin, l’entreprise annonce le démarrage du déploiement de ses Abonnements App Premium aux développeurs du Royaume-Uni et d’Europe, après un lancement aux États-Unis il y a quelques semaines. Discord explique aussi réfléchir à comment rendre les apps tierces, bots et autres plugins plus accessibles dans toutes les zones de la plateforme. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’accéder à leurs apps et bots préférés sans être retreints à certains serveurs.

Discord a promis de partager davantage d’informations dans quelque temps. Les abonnés Nitro, quant à eux, pourront tester les nouvelles fonctionnalités avant leur disponibilité au grand public.