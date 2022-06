Diablo Immortal : sortie repoussée en Chine à cause d’une mauvaise blague

La Chine va devoir attendre un peu plus que prévu pour voir arriver Diablo Immortal.

Alors que le gouvernement local s’est récemment remis à valider la sortie de nouveaux jeux sur ce territoire, NetEase a retardé le déploiement de Diablo Immortal (iOS, Android et PC), une co-production avec l’éditeur Blizzard Entertainment, sur le marché chinois quelques jours avant son lancement afin d’apporter des changements, notamment en améliorant l’expérience de jeu et procéder à de “multiples ajustements d’optimisation”.

Néanmoins, cette décision intervient juste après que le bannissement indéterminé du compte Weibo de Diablo Immortal suite à une blague jugée de mauvais goût à l’encontre du président Xi Jinping. Il s’agit de l’un des jeux les plus attendus cette année (plus de 15 millions d’enregistrements le mois dernier) et son lancement en Chine est suivi de près pour évaluer l’attitude de Pékin vis-à-vis du marché national des jeux vidéo, qui représente 46 milliards de dollars et qui a été frappé par des mesures réglementaires radicales l’année dernière.

Succès total pour Diablo Immortal malgré les critiques

Diablo Immortal est déjà sorti en dehors de la Chine et, selon la plateforme de suivi des applications App Magic, il a rapporté plus de 24 millions de dollars au cours des deux premières semaines depuis son lancement alors que les critiquent fusent sur les réseaux sociaux, notamment à cause des microtransactions et d’un mauvais équilibrage. Blizzard Entertainment et NetEase s’attendent à ce que le lancement en Chine donne un nouvel élan au titre, le pays asiatique étant le plus grand marché du jeu.