Diablo Immortal invite l’univers de World of Warcraft à envahir Sanctuaire

La frontière entre Sanctuaire et Azeroth s'efface avec l’événement Eternal War qui célèbre le 20ème anniversaire de World of Warcraft dans Diablo Immortal.

Tl;dr L’événement Eternal War dans Diablo Immortal introduit des quêtes et des combats inspirés de World of Warcraft.

Les joueurs affrontent le Roi-Liche, un des personnages emblématiques de WoW, dans des batailles qui fusionnent les styles des deux jeux.

Des récompenses uniques, telles que des armes, des cosmétiques et des bonus quotidiens, sont proposées pour prolonger l’expérience et marquer cette rencontre entre deux univers.

Sanctuaire face à Azeroth

Cet événement fait se rencontrer les mythologies de Diablo et de World of Warcraft, transportant l’essence héroïque et sombre d’Azeroth dans le monde brutal de Sanctuaire. Les références à Warcraft sont omniprésentes, intégrant des quêtes et créatures qui incarnent l’esprit de WoW tout en s’adaptant à l’ambiance lugubre de Diablo Immortal. Pour les fans, c’est une opportunité unique de vivre l’esprit de deux univers légendaires dans un seul cadre de jeu.

Le Roi-Liche : la menace d’Azeroth débarque dans Diablo

Le point d’orgue de cette fusion d’univers est l’arrivée du Roi-Liche, célèbre antagoniste de Warcraft, qui devient le boss principal des joueurs dans Sanctuaire. Le Roi-Liche, déjà redouté dans Azeroth pour sa maîtrise des morts-vivants, s’impose dans Diablo Immortal comme une puissance surnaturelle qui exige la coordination et la force des héros de Sanctuaire. Ce combat met en valeur les différences entre les deux jeux tout en offrant une confrontation stratégique inédite.

Des récompenses exclusives inspirées de World of Warcraft

L’événement n’apporte pas seulement des combats ; il offre aussi des récompenses rares et des cosmétiques WoW que les joueurs peuvent arborer dans Diablo Immortal. Les armes, armures, et le bijou Skullcry rappellent visuellement l’esthétique guerrière et mystique de Warcraft. Les joueurs peuvent aussi obtenir des bannières représentant des factions, symbole de leur allégeance à l’univers WoW, qu’ils pourront garder bien après la fin de l’événement.

Activités journalières et bonus de connexion pour un engagement prolongé

Pour prolonger l’immersion dans cet événement spécial, Diablo Immortal propose des bonus quotidiens pour encourager les joueurs à s’engager au jour le jour. Les défis quotidiens, inspirés de la progression classique de Warcraft, permettent de récolter des ressources rares, ajoutant une dimension RPG unique à l’événement. Ce mécanisme rend l’expérience d’autant plus interactive, laissant les joueurs profiter de la Guerre éternelle tout en récoltant des trésors exclusifs.