Blizzard célèbrera les 30 ans de Warcraft avec un stream le mois prochain

Pas de BlizzCon ? Pas de souci.

Tl;dr Le 30ᵉ anniversaire de l’univers de jeu Warcraft célébré par livestream.

Le livestream inclut un concert spécial pour le 20ᵉ anniversaire de World of Warcraft.

Activision Blizzard a connu des difficultés et des licenciements récents.

L’Univers de Warcraft célèbre ses 30 ans en direct

Cette année, l’univers du jeu emblématique Warcraft fête son 30ᵉ anniversaire. En l’absence d’un rassemblement BlizzCon pour marquer l’occasion, Blizzard a décidé d’organiser un événement en direct sur Internet.

La grande célébration en direct

La diffusion spéciale pour le 30ᵉ anniversaire de Warcraft débutera à 19h, heure française, le mercredi 13 novembre. Cette célébration pourra être suivie en direct sur les chaînes officielles de Blizzard sur Twitch, YouTube et TikTok.

Un concert pour les 20 ans de World of Warcraft

Les détails concernant le contenu du livestream sont encore rares, mais les fans de Warcraft peuvent s’attendre à un concert spécial pour célébrer le 20ᵉ anniversaire de World of Warcraft. À l’issue de la diffusion, Blizzard diffusera en direct un concert intitulé World of Warcraft : 20 Years of Music, interprété depuis la Suisse par l’Orchestre du 21ᵉ siècle et les chœurs Tales of Fantasy, Ardito et Madrijazz Gospel. Ces artistes interpréteront des morceaux sélectionnés de la bande originale emblématique du MMORPG.

Des temps difficiles pour Activision Blizzard

Il est à noter qu’Activision Blizzard, malgré le jalon important que représente le 20ᵉ anniversaire de WoW, a annoncé en avril dernier qu’il n’y aurait pas de rassemblement BlizzCon cette année. Cette décision intervient dans un contexte difficile pour la société de jeux vidéo, qui a été incluse dans une vague de 1 900 licenciements initiée par Microsoft en début d’année, aux côtés de ZeniMax. Par la suite, le plus grand syndicat de l’industrie a vu le jour au sein du studio.