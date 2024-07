Pourquoi Warcraft 2 n’a-t-il jamais vu le jour ?

Warcraft 2 a été abandonné suite aux faibles revenus générés par le premier film sur les marchés occidentaux, malgré un bon accueil en Chine. Les critiques mitigées et les difficultés liées aux droits ont également contribué à l'échec du lancement de la suite.

Tl;dr Warcraft: Le Commencement n’a pas eu de suite malgré l’attente des fans.

Le film est disponible sur Netflix, mais n’a pas rencontré le succès escompté.

Warcraft: Le Commencement n’a pas généré assez de revenus pour justifier une suite.

Des plans pour un deuxième film Warcraft ont été évoqués.

Des attentes déçues pour les fans de Warcraft

En 2016, le film Warcraft: Le Commencement, basé sur la célèbre franchise multimédia, a suscité l’enthousiasme des fans. Réalisé par Duncan Jones, il proposait un casting impressionnant et une histoire de fantasy originale et épique. Malheureusement pour les fans, malgré l’adoption de nombreux éléments qui ont fait le succès des jeux Warcraft, aucun second film n’a vu le jour, laissant cette œuvre comme une entrée unique dans la franchise.

Des chiffres décevants au box-office

Malgré la popularité mondiale de la franchise Warcraft, le film n’a pas généré suffisamment de revenus pour rendre une suite attractive pour les producteurs. Avec un budget de 160 millions de dollars et une vaste campagne marketing, le film devait rapporter entre 450 et 500 millions de dollars pour atteindre son seuil de rentabilité. Au final, le film a enregistré une perte d’environ 15 millions de dollars, selon The Hollywood Reporter.

De plus, Warcraft: Le Commencement n’a pas réussi à convaincre la presse, avec un score décevant de 29% sur Rotten Tomatoes. Cette combinaison de mauvaises performances au box-office et de critiques défavorables n’a guère incité à produire une suite.

Un espoir pour Warcraft 2 ?

Cela dit, le projet d’un Warcraft 2 n’est pas totalement enterré. Le réalisateur Duncan Jones a exprimé son intérêt pour une telle suite, même s’il a admis en 2018 que les perspectives pour le film ne « semblaient pas bonnes ». Cependant, des tentatives ont été faites pour relancer la franchise cinématographique Warcraft.

En 2020, des plans auraient été mis en place pour adapter le deuxième jeu de la série Warcraft en film. Malgré le manque de nouvelles depuis, la franchise Warcraft reste extrêmement populaire, suggérant un potentiel intérêt pour un tel film.