World of Warcraft débarque sur GeForce Now

La plateforme étoffe son catalogue avec l'ajout de WoW Classic, Dragonflight et Cataclysm Classic. Laquelle de ces nouvelles additions es-tu impatient d'explorer en premier ?

Tl;dr NVIDIA ajoute World of Warcraft et d’autres jeux à GeForce Now.

Les abonnés peuvent jouer sur différentes plateformes, y compris Android, iOS, PC et Mac.

Les joueurs peuvent également accéder à WoW sur les Chromebook.

Les membres de GeForce Now recevront une récompense pour le 10ᵉ anniversaire d’Elder Scrolls Online.

GeForce Now: plus de jeux pour plus de plateformes

L’univers du jeu en ligne s’élargit constamment et GeForce Now, le service de jeu en nuage de NVIDIA, est sur le point de devenir encore plus attrayant pour les joueurs du monde entier. En effet, les abonnés au service pourront bientôt profiter de World of Warcraft (WoW) et d’autres titres populaires, bouleversant ainsi les habitudes de jeu.

World of Warcraft fait son entrée

L’ajout de World of Warcraft Classic, Dragonflight et Cataclysm Classic, qui a été lancé il y a quelques jours seulement, à la bibliothèque de jeux de GeForce Now, est une véritable révolution. De plus, d’autres titres tels que Rogue Prince of Persia, Resident Evil Village et Street Fighter 6 seront également disponibles à partir de juin.

Jeux multi-plateformes à portée de main

Mais la vraie innovation réside dans le fait que ces jeux seront désormais accessibles sur “une variété de plateformes comme les appareils Android et iOS, les ordinateurs PC et Mac”. Cela est particulièrement important pour les jeux comme WoW qui nécessitent généralement un clavier et une souris pour une précision et une rapidité maximales. Avec l’ajout de ces jeux à GeForce Now, les abonnés pourront désormais y jouer sur Chromebook, éliminant ainsi le besoin d’installer le jeu sur leur ordinateur.

Des cadeaux pour les fans d’Elder Scrolls Online

Et ce n’est pas tout. NVIDIA a également annoncé que les membres de GeForce Now recevront une nouvelle récompense dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire d’Elder Scrolls Online. Pour en profiter, les abonnés devront s’inscrire au programme de récompenses du service.

En somme, avec ces nouvelles additions et ces nouvelles fonctionnalités, GeForce Now se présente comme une plate-forme de jeu incontournable pour tous les gamers sérieux.